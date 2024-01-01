KİĞI SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 755 %50.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 558 %37.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 104 %6.98
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 64 %4.3
Saadet Partisi
SAADET 		- 4 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 4 %0.27
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 662 %40.79
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 548 %33.76
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 283 %17.44
Saadet Partisi
SAADET 		- 108 %6.65
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 22 %1.36
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 531 %35.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 522 %35.1
Demokrat Parti
DP 		- 345 %23.2
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 77 %5.18
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 10 %0.67
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2 %0.13
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		661 %44.6
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		617 %41.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		121 %8.16
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		72 %4.86
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		6 %0.4
Saadet Partisi
SAADET 		5 %0.34
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		615 %38.34
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		554 %34.54
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		295 %18.39
Saadet Partisi
SAADET 		131 %8.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.56
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		540 %36.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		494 %33.77
Demokrat Parti
DP 		331 %22.62
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		72 %4.92
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		20 %1.37
Demokratik Sol Parti
DSP 		6 %0.41
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adaklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Genç
Açılan Sandık Oranı %0
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Karlıova
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Solhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Yayladere
Açılan Sandık Oranı %0
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Yedisu
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Arakonak
Açılan Sandık Oranı %0
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Ilıcalar
Açılan Sandık Oranı %0
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Sancak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Genç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karlıova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Solhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yedisu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Arakonak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ilıcalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sancak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0