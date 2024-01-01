SOLHAN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Solhan Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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  • Geçerli Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.525 %56.01
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.416 %17.53
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.399 %17.32
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 490 %6.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 103 %1.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 32 %0.4
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 30 %0.37
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.573 %58.64
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.151 %27.58
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 546 %7
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 454 %5.82
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 48 %0.62
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 27 %0.35
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.439 %36.56
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.178 %32.64
Anavatan Partisi
ANAP 		- 1.125 %16.86
Demokrat Parti
DP 		- 670 %10.04
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 189 %2.83
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 35 %0.52
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 24 %0.36
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 12 %0.18
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.379 %55.43
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.430 %18.1
Saadet Partisi
SAADET 		1.349 %17.08
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		512 %6.48
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		184 %2.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		25 %0.32
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		21 %0.27
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.511 %58.94
Saadet Partisi
SAADET 		1.940 %25.35
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		634 %8.28
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		541 %7.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		28 %0.37
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.297 %35.62
Saadet Partisi
SAADET 		2.102 %32.6
Anavatan Partisi
ANAP 		1.002 %15.54
Demokrat Parti
DP 		697 %10.81
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		280 %4.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		53 %0.82
Demokratik Sol Parti
DSP 		17 %0.26
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adaklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Genç
Açılan Sandık Oranı %0
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Karlıova
Açılan Sandık Oranı %0
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Kiğı
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Yayladere
Açılan Sandık Oranı %0
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Yedisu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Arakonak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ilıcalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sancak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Genç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karlıova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kiğı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yedisu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Arakonak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ilıcalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sancak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0