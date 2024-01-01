MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Merkez Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 18.954 %38.6
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 14.948 %30.44
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 13.233 %26.95
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.036 %2.11
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 573 %1.17
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 197 %0.4
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 65 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 57 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 37 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 28.710 %58.31
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 12.758 %25.91
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.302 %8.74
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 1.508 %3.06
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 773 %1.57
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 352 %0.71
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 335 %0.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 301 %0.61
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 194 %0.39
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 16.523 %42.86
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 13.347 %34.62
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.616 %17.16
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 479 %1.24
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 469 %1.22
Demokrat Parti
DP 		- 294 %0.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 290 %0.75
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 205 %0.53
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 108 %0.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 106 %0.27
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 79 %0.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 39 %0.1
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		19.025 %39.29
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		14.812 %30.59
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		12.056 %24.9
Saadet Partisi
SAADET 		1.115 %2.3
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		714 %1.47
Büyük Birlik Partisi
BBP 		398 %0.82
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		66 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		27.634 %56.77
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		12.619 %25.92
Saadet Partisi
SAADET 		4.314 %8.86
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		1.942 %3.99
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.283 %2.64
Büyük Birlik Partisi
BBP 		800 %1.64
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		88 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		15.856 %41.68
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		12.226 %32.14
Saadet Partisi
SAADET 		7.170 %18.85
Büyük Birlik Partisi
BBP 		895 %2.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		710 %1.87
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		535 %1.41
Demokrat Parti
DP 		371 %0.98
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		250 %0.66
Demokratik Sol Parti
DSP 		22 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		3 %0.01
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		1 %0
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adaklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Genç
Açılan Sandık Oranı %0
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Karlıova
Açılan Sandık Oranı %0
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Kiğı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Solhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Yayladere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yedisu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Arakonak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ilıcalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sancak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Genç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karlıova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kiğı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Solhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yedisu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Arakonak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ilıcalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sancak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0