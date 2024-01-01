KARLIOVA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Karlıova Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.996 %58.95
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.329 %39.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 47 %1.39
Saadet Partisi
SAADET 		- 9 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 5 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.553 %50.8
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 1.169 %38.24
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 279 %9.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 32 %1.05
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 24 %0.79
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 672 %25.92
Saadet Partisi
SAADET 		- 630 %24.3
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 570 %21.98
Demokrat Parti
DP 		- 361 %13.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 352 %13.58
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 8 %0.31
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.838 %55.11
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.391 %41.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		74 %2.22
Saadet Partisi
SAADET 		23 %0.69
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.27
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.498 %49.93
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		1.172 %39.07
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		306 %10.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		24 %0.8
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		719 %28.23
Saadet Partisi
SAADET 		593 %23.28
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		566 %22.22
Demokrat Parti
DP 		359 %14.1
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		303 %11.9
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		7 %0.27
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adaklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Genç
Açılan Sandık Oranı %0
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Kiğı
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Solhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Yayladere
Açılan Sandık Oranı %0
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Yedisu
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Arakonak
Açılan Sandık Oranı %0
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Ilıcalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sancak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Genç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kiğı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Solhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yedisu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Arakonak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ilıcalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sancak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0