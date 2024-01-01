SANCAK SEÇİM SONUÇLARI

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  • Sancak Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
Anadolu Birliği Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 843 %55.9
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 525 %34.81
Saadet Partisi
SAADET 		- 132 %8.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 8 %0.53
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 493 %35.21
Saadet Partisi
SAADET 		- 452 %32.29
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 445 %31.79
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 6 %0.43
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4 %0.29
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		- 493 %34.16
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 458 %31.74
Saadet Partisi
SAADET 		- 313 %21.69
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 170 %11.78
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 5 %0.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4 %0.28
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		792 %52.55
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		540 %35.83
Saadet Partisi
SAADET 		175 %11.61
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		533 %38.24
Saadet Partisi
SAADET 		448 %32.14
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		413 %29.63
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		484 %33.89
Demokrat Parti
DP 		455 %31.86
Saadet Partisi
SAADET 		290 %20.31
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		186 %13.03
Demokratik Sol Parti
DSP 		10 %0.7
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1 %0.07
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		1 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1 %0.07
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adaklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Genç
Açılan Sandık Oranı %0
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Karlıova
Açılan Sandık Oranı %0
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Kiğı
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Solhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Yayladere
Açılan Sandık Oranı %0
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Yedisu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Arakonak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ilıcalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Genç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karlıova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kiğı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Solhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yedisu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Arakonak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ilıcalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0