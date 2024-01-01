GEMLİK SEÇİM SONUÇLARI

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  • Gemlik Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 32.389 %47.25
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 28.992 %42.3
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.159 %6.07
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.438 %3.56
Demokrat Parti
DP 		- 174 %0.25
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 139 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 132 %0.19
Vatan Partisi
VATAN 		- 123 %0.18
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 25.129 %38.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 20.554 %31.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 14.647 %22.65
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.322 %3.59
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 984 %1.52
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 205 %0.32
Demokrat Parti
DP 		- 202 %0.31
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 185 %0.29
Yurt Partisi
YURT-P 		- 159 %0.25
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 148 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 78 %0.12
Millet Partisi
Millet 		- 66 %0.1
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 17.038 %32.4
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 15.184 %28.88
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 9.570 %18.2
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.374 %8.32
Demokrat Parti
DP 		- 4.111 %7.82
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 885 %1.68
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 592 %1.13
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 352 %0.67
Anavatan Partisi
ANAP 		- 330 %0.63
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 76 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 70 %0.13
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		31.124 %45.47
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		29.117 %42.54
Saadet Partisi
SAADET 		4.271 %6.24
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.530 %3.7
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		631 %0.92
Demokrat Parti
DP 		253 %0.37
Demokratik Sol Parti
DSP 		181 %0.26
Vatan Partisi
VATAN 		141 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		110 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		91 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		24.874 %38.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		18.263 %28.44
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		15.954 %24.85
Saadet Partisi
SAADET 		2.796 %4.35
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		946 %1.47
Büyük Birlik Partisi
BBP 		261 %0.41
Demokrat Parti
DP 		246 %0.38
Demokratik Sol Parti
DSP 		192 %0.3
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		191 %0.3
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		144 %0.22
Yurt Partisi
YURT-P 		128 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		80 %0.12
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		56 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		46 %0.07
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		37 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		15.956 %30.48
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		15.834 %30.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		9.301 %17.77
Demokrat Parti
DP 		4.263 %8.14
Saadet Partisi
SAADET 		4.093 %7.82
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		946 %1.81
Büyük Birlik Partisi
BBP 		882 %1.69
Anavatan Partisi
ANAP 		524 %1
Demokratik Sol Parti
DSP 		458 %0.88
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		84 %0.16
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürsu
Açılan Sandık Oranı %0
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Harmancık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnegöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İznik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacabey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keles
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kestel
Açılan Sandık Oranı %0
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Mudanya
Açılan Sandık Oranı %0
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Mustafakemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Nilüfer
Açılan Sandık Oranı %0
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Orhaneli
Açılan Sandık Oranı %0
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Orhangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Osmangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yıldırım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürsu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harmancık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnegöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İznik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacabey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keles
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kestel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mudanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mustafakemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nilüfer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhaneli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Osmangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yıldırım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0