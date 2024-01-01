ORHANELİ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Orhaneli Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Vildan Koç cumhuriyet-halk-partisi
Vildan
Koç
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 7.371 %52.82
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 5.999 %42.99
Saadet Partisi
SAADET 		- 310 %2.22
Demokrat Parti
DP 		- 98 %0.7
Vatan Partisi
VATAN 		- 89 %0.64
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 50 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 37 %0.27
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.682 %44.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 6.348 %41.98
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.310 %8.66
Saadet Partisi
SAADET 		- 569 %3.76
Demokrat Parti
DP 		- 112 %0.74
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 41 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 34 %0.22
Millet Partisi
Millet 		- 25 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.407 %48.2
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.086 %41.77
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 321 %6.43
Saadet Partisi
SAADET 		- 124 %2.48
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 45 %0.9
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 11 %0.22
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.665 %55.22
İyi Parti
İYİ PARTİ 		5.566 %40.1
Saadet Partisi
SAADET 		286 %2.06
Büyük Birlik Partisi
BBP 		102 %0.73
Demokrat Parti
DP 		84 %0.61
Vatan Partisi
VATAN 		63 %0.45
Demokratik Sol Parti
DSP 		60 %0.43
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		25 %0.18
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		22 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.731 %44.6
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.948 %39.41
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.537 %10.18
Saadet Partisi
SAADET 		596 %3.95
Demokrat Parti
DP 		115 %0.76
Büyük Birlik Partisi
BBP 		54 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		33 %0.22
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		32 %0.21
Millet Partisi
Millet 		30 %0.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		16 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.238 %45.1
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.022 %40.75
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		377 %7.6
Saadet Partisi
SAADET 		225 %4.53
Demokratik Sol Parti
DSP 		65 %1.31
Büyük Birlik Partisi
BBP 		20 %0.4
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		15 %0.3
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gemlik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürsu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harmancık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnegöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İznik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacabey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keles
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kestel
Açılan Sandık Oranı %0
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Mudanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mustafakemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nilüfer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Osmangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yıldırım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gemlik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürsu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harmancık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnegöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İznik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacabey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keles
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kestel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mudanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mustafakemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nilüfer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Osmangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yıldırım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0