İNEGÖL SEÇİM SONUÇLARI

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  • İnegöl Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Ali Doğan cumhuriyet-halk-partisi
Ali
Doğan
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 98.238 %63.57
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 34.992 %22.64
Saadet Partisi
SAADET 		- 12.488 %8.08
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 4.936 %3.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.068 %0.69
Demokrat Parti
DP 		- 874 %0.57
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 703 %0.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 311 %0.2
Vatan Partisi
VATAN 		- 272 %0.18
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 79.154 %55.29
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 46.675 %32.6
Saadet Partisi
SAADET 		- 7.876 %5.5
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.488 %3.83
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 2.903 %2.03
Millet Partisi
Millet 		- 355 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 302 %0.21
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 285 %0.2
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 133 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 40.478 %46.47
Saadet Partisi
SAADET 		- 25.055 %28.77
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 12.517 %14.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.153 %5.92
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 1.521 %1.75
Demokrat Parti
DP 		- 1.194 %1.37
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 644 %0.74
Anavatan Partisi
ANAP 		- 308 %0.35
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 230 %0.26
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		98.042 %63.66
İyi Parti
İYİ PARTİ 		32.839 %21.32
Saadet Partisi
SAADET 		13.520 %8.78
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		5.170 %3.36
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.354 %0.88
Demokrat Parti
DP 		1.178 %0.76
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.010 %0.66
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		343 %0.22
Vatan Partisi
VATAN 		333 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		221 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		79.218 %55.54
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		41.658 %29.21
Saadet Partisi
SAADET 		9.127 %6.4
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		8.129 %5.7
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.810 %1.97
Büyük Birlik Partisi
BBP 		458 %0.32
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		304 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		282 %0.2
Millet Partisi
Millet 		204 %0.14
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		199 %0.14
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		173 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		65 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		40.527 %46.96
Saadet Partisi
SAADET 		22.627 %26.22
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		12.706 %14.72
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.965 %6.91
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.537 %1.78
Demokrat Parti
DP 		1.511 %1.75
Demokratik Sol Parti
DSP 		767 %0.89
Anavatan Partisi
ANAP 		368 %0.43
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		285 %0.33
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Gemlik
Açılan Sandık Oranı %0
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Gürsu
Açılan Sandık Oranı %0
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Harmancık
Açılan Sandık Oranı %0
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İznik
Açılan Sandık Oranı %0
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Karacabey
Açılan Sandık Oranı %0
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Keles
Açılan Sandık Oranı %0
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Kestel
Açılan Sandık Oranı %0
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Mudanya
Açılan Sandık Oranı %0
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Mustafakemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Nilüfer
Açılan Sandık Oranı %0
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Orhaneli
Açılan Sandık Oranı %0
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Orhangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Osmangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Yıldırım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gemlik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürsu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harmancık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İznik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacabey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keles
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kestel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mudanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mustafakemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nilüfer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhaneli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Osmangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yıldırım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0