MUSTAFAKEMALPAŞA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Mustafakemalpaşa Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Şükrü Erdem cumhuriyet-halk-partisi
Şükrü
Erdem
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 32.661 %48.36
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 32.068 %47.48
Demokrat Parti
DP 		- 1.242 %1.84
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 722 %1.07
Saadet Partisi
SAADET 		- 459 %0.68
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 156 %0.23
Vatan Partisi
VATAN 		- 127 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 109 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 27.357 %40.69
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 20.500 %30.49
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 14.971 %22.27
Demokrat Parti
DP 		- 2.720 %4.05
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.019 %1.52
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 262 %0.39
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 173 %0.26
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 131 %0.19
Millet Partisi
Millet 		- 95 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 13.901 %40.89
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 8.001 %23.54
Demokrat Parti
DP 		- 6.622 %19.48
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.501 %10.3
Anavatan Partisi
ANAP 		- 863 %2.54
Saadet Partisi
SAADET 		- 703 %2.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 276 %0.81
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 128 %0.38
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		32.853 %48.82
İyi Parti
İYİ PARTİ 		31.008 %46.08
Demokrat Parti
DP 		1.187 %1.76
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.009 %1.5
Saadet Partisi
SAADET 		682 %1.01
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		177 %0.26
Vatan Partisi
VATAN 		175 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		111 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		89 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		27.198 %40.7
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		19.338 %28.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		15.278 %22.86
Demokrat Parti
DP 		2.538 %3.8
Saadet Partisi
SAADET 		1.561 %2.34
Büyük Birlik Partisi
BBP 		332 %0.5
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		154 %0.23
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		128 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		126 %0.19
Millet Partisi
Millet 		79 %0.12
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		58 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		38 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		13.669 %40.52
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.654 %22.69
Demokrat Parti
DP 		6.383 %18.92
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.799 %11.26
Anavatan Partisi
ANAP 		1.083 %3.21
Saadet Partisi
SAADET 		840 %2.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		244 %0.72
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		60 %0.18
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Gemlik
Açılan Sandık Oranı %0
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Gürsu
Açılan Sandık Oranı %0
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Harmancık
Açılan Sandık Oranı %0
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İnegöl
Açılan Sandık Oranı %0
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İznik
Açılan Sandık Oranı %0
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Karacabey
Açılan Sandık Oranı %0
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Keles
Açılan Sandık Oranı %0
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Kestel
Açılan Sandık Oranı %0
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Mudanya
Açılan Sandık Oranı %0
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Nilüfer
Açılan Sandık Oranı %0
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Orhaneli
Açılan Sandık Oranı %0
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Orhangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Osmangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Yıldırım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gemlik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürsu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harmancık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnegöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İznik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacabey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keles
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kestel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mudanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nilüfer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhaneli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Osmangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yıldırım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0