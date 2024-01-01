NİLÜFER SEÇİM SONUÇLARI

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  • Nilüfer Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 166.454 %62.14
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 94.171 %35.15
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.029 %1.5
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.093 %0.41
Demokrat Parti
DP 		- 1.005 %0.38
Vatan Partisi
VATAN 		- 596 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 533 %0.2
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 125.039 %54.7
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 79.338 %34.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 17.182 %7.52
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 2.003 %0.88
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.838 %0.8
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.275 %0.56
Demokrat Parti
DP 		- 525 %0.23
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 343 %0.15
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 303 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 278 %0.12
Yurt Partisi
YURT-P 		- 254 %0.11
Millet Partisi
Millet 		- 120 %0.05
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 57 %0.02
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 41 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 85.730 %54.24
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 54.129 %34.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 9.635 %6.1
Demokrat Parti
DP 		- 2.521 %1.6
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.998 %1.26
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.453 %0.92
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.149 %0.73
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 1.036 %0.66
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 247 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 152 %0.1
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		159.240 %59.47
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		94.467 %35.28
Saadet Partisi
SAADET 		4.677 %1.75
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.029 %0.76
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.890 %0.71
Demokrat Parti
DP 		1.705 %0.64
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.632 %0.61
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		564 %0.21
Vatan Partisi
VATAN 		543 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		496 %0.19
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		117.180 %51.38
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		78.294 %34.33
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		22.796 %10
Saadet Partisi
SAADET 		2.259 %0.99
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.113 %0.93
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.938 %0.85
Demokrat Parti
DP 		1.142 %0.5
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		548 %0.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		406 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		343 %0.15
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		324 %0.14
Yurt Partisi
YURT-P 		261 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		175 %0.08
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		159 %0.07
Millet Partisi
Millet 		122 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		79.669 %50.76
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		52.499 %33.45
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		12.229 %7.79
Demokrat Parti
DP 		3.686 %2.35
Saadet Partisi
SAADET 		2.706 %1.72
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.150 %1.37
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.533 %0.98
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.179 %0.75
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.059 %0.67
Bağımsız
BĞMSZ 		250 %0.16
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gemlik
Açılan Sandık Oranı %0
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Gürsu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harmancık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnegöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İznik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacabey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keles
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kestel
Açılan Sandık Oranı %0
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Mudanya
Açılan Sandık Oranı %0
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Mustafakemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Orhaneli
Açılan Sandık Oranı %0
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Orhangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Osmangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Yıldırım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gemlik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürsu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harmancık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnegöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İznik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacabey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keles
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kestel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mudanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mustafakemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhaneli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Osmangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yıldırım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0