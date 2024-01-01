GÜRSU SEÇİM SONUÇLARI

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  • Gürsu Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
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  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Haşim Öztürk cumhuriyet-halk-partisi
Haşim
Öztürk
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 30.675 %63.1
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 15.701 %32.3
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.699 %3.49
Demokrat Parti
DP 		- 224 %0.46
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 117 %0.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 113 %0.23
Vatan Partisi
VATAN 		- 84 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 19.644 %49.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 10.493 %26.36
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.630 %14.14
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.134 %7.87
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 560 %1.41
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 137 %0.34
Millet Partisi
Millet 		- 83 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 69 %0.17
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 34 %0.09
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 21 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 9.120 %33.42
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 6.046 %22.16
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.970 %18.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.858 %17.8
Demokrat Parti
DP 		- 1.666 %6.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 276 %1.01
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 174 %0.64
Anavatan Partisi
ANAP 		- 124 %0.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 54 %0.2
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		30.731 %63.38
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		14.245 %29.38
Saadet Partisi
SAADET 		1.863 %3.84
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		662 %1.37
Büyük Birlik Partisi
BBP 		477 %0.98
Demokrat Parti
DP 		205 %0.42
Demokratik Sol Parti
DSP 		106 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		96 %0.2
Vatan Partisi
VATAN 		61 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		38 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		19.749 %50.12
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		9.900 %25.12
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.699 %14.46
Saadet Partisi
SAADET 		2.988 %7.58
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		569 %1.44
Büyük Birlik Partisi
BBP 		234 %0.59
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		70 %0.18
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		51 %0.13
Liberal Demokrat Parti
LDP 		34 %0.09
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		28 %0.07
Millet Partisi
Millet 		27 %0.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		22 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		20 %0.05
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		16 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.914 %36.69
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.530 %20.46
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.536 %16.79
Saadet Partisi
SAADET 		4.483 %16.59
Demokrat Parti
DP 		1.784 %6.6
Demokratik Sol Parti
DSP 		316 %1.17
Büyük Birlik Partisi
BBP 		253 %0.94
Anavatan Partisi
ANAP 		151 %0.56
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		56 %0.21
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Gemlik
Açılan Sandık Oranı %0
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Harmancık
Açılan Sandık Oranı %0
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İnegöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İznik
Açılan Sandık Oranı %0
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Karacabey
Açılan Sandık Oranı %0
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Keles
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kestel
Açılan Sandık Oranı %0
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Mudanya
Açılan Sandık Oranı %0
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Mustafakemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Nilüfer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhaneli
Açılan Sandık Oranı %0
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Orhangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Osmangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Yıldırım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gemlik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harmancık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnegöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İznik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacabey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keles
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kestel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mudanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mustafakemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nilüfer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhaneli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Osmangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yıldırım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0