MUDANYA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Mudanya Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 33.664 %53.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 26.372 %41.87
Demokrat Parti
DP 		- 1.232 %1.96
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 909 %1.44
Saadet Partisi
SAADET 		- 552 %0.88
Vatan Partisi
VATAN 		- 155 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 94 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 22.083 %41.13
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 18.063 %33.64
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 11.624 %21.65
Demokrat Parti
DP 		- 658 %1.23
Saadet Partisi
SAADET 		- 531 %0.99
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 189 %0.35
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 178 %0.33
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 141 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 71 %0.13
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 67 %0.12
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 60 %0.11
Millet Partisi
Millet 		- 31 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 9.130 %32.04
Anavatan Partisi
ANAP 		- 8.620 %30.25
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 7.294 %25.6
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.751 %6.14
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 638 %2.24
Demokrat Parti
DP 		- 592 %2.08
Saadet Partisi
SAADET 		- 278 %0.98
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 58 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 57 %0.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 48 %0.17
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 29 %0.1
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		33.499 %53.29
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		25.244 %40.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.396 %2.22
Demokrat Parti
DP 		1.056 %1.68
Saadet Partisi
SAADET 		690 %1.1
Büyük Birlik Partisi
BBP 		400 %0.64
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		212 %0.34
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		145 %0.23
Vatan Partisi
VATAN 		131 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		88 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		21.731 %40.73
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		17.176 %32.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		10.909 %20.45
Bağımsız
BĞMSZ 		1.283 %2.4
Saadet Partisi
SAADET 		612 %1.15
Demokrat Parti
DP 		583 %1.09
Büyük Birlik Partisi
BBP 		239 %0.45
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		228 %0.43
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		187 %0.35
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		139 %0.26
Demokratik Sol Parti
DSP 		86 %0.16
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		72 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		57 %0.11
Millet Partisi
Millet 		27 %0.05
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		25 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.753 %30.83
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		8.039 %28.32
Anavatan Partisi
ANAP 		6.863 %24.17
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.228 %7.85
Demokrat Parti
DP 		764 %2.69
Demokratik Sol Parti
DSP 		749 %2.64
Bağımsız
BĞMSZ 		488 %1.72
Saadet Partisi
SAADET 		297 %1.05
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		166 %0.58
Liberal Demokrat Parti
LDP 		43 %0.15
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Gemlik
Açılan Sandık Oranı %0
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Gürsu
Açılan Sandık Oranı %0
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Harmancık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnegöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İznik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacabey
Açılan Sandık Oranı %0
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Keles
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kestel
Açılan Sandık Oranı %0
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Mustafakemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Nilüfer
Açılan Sandık Oranı %0
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Orhaneli
Açılan Sandık Oranı %0
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Orhangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Osmangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yıldırım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gemlik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürsu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harmancık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnegöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İznik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacabey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keles
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kestel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mustafakemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nilüfer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhaneli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Osmangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yıldırım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0