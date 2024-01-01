YENİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

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  • Yenişehir Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Sadi Aktaş cumhuriyet-halk-partisi
Sadi
Aktaş
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 16.637 %47.96
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 13.931 %40.16
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.501 %7.21
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 812 %2.34
Demokrat Parti
DP 		- 234 %0.67
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 165 %0.48
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 124 %0.36
Vatan Partisi
VATAN 		- 91 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 80 %0.23
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 15.773 %44.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 14.617 %41.31
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.087 %8.72
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 842 %2.38
Saadet Partisi
SAADET 		- 785 %2.22
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 84 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 74 %0.21
Millet Partisi
Millet 		- 66 %0.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 55 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 5.820 %33.04
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 5.158 %29.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.285 %24.33
Saadet Partisi
SAADET 		- 945 %5.37
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 789 %4.48
Demokrat Parti
DP 		- 561 %3.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 33 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 22 %0.12
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		16.564 %48.09
İyi Parti
İYİ PARTİ 		13.245 %38.46
Saadet Partisi
SAADET 		2.669 %7.75
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		912 %2.65
Demokrat Parti
DP 		358 %1.04
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		210 %0.61
Demokratik Sol Parti
DSP 		155 %0.45
Büyük Birlik Partisi
BBP 		137 %0.4
Vatan Partisi
VATAN 		118 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		74 %0.21
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		15.290 %43.39
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		13.864 %39.34
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.971 %11.27
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		942 %2.67
Saadet Partisi
SAADET 		838 %2.38
Büyük Birlik Partisi
BBP 		80 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		60 %0.17
Demokratik Sol Parti
DSP 		56 %0.16
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		37 %0.1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		34 %0.1
Millet Partisi
Millet 		28 %0.08
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		22 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		17 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.555 %31.62
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.910 %27.95
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.278 %24.35
Saadet Partisi
SAADET 		1.188 %6.76
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		821 %4.67
Demokrat Parti
DP 		775 %4.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		39 %0.22
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gemlik
Açılan Sandık Oranı %0
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Gürsu
Açılan Sandık Oranı %0
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Harmancık
Açılan Sandık Oranı %0
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İnegöl
Açılan Sandık Oranı %0
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İznik
Açılan Sandık Oranı %0
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Karacabey
Açılan Sandık Oranı %0
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Keles
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kestel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mudanya
Açılan Sandık Oranı %0
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Mustafakemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Nilüfer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhaneli
Açılan Sandık Oranı %0
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Orhangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Osmangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yıldırım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gemlik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürsu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harmancık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnegöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İznik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacabey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keles
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kestel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mudanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mustafakemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nilüfer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhaneli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Osmangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yıldırım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0