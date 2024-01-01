OSMANGAZİ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Osmangazi Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Erkan Aydın cumhuriyet-halk-partisi
Erkan
Aydın
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 262.992 %50.59
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 236.682 %45.53
Saadet Partisi
SAADET 		- 10.181 %1.96
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4.936 %0.95
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.804 %0.35
Demokrat Parti
DP 		- 1.660 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 849 %0.16
Vatan Partisi
VATAN 		- 742 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 237.728 %47.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 158.082 %31.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 69.733 %13.88
Saadet Partisi
SAADET 		- 21.002 %4.18
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 7.155 %1.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.764 %0.55
Demokrat Parti
DP 		- 1.417 %0.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.139 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.044 %0.21
Yurt Partisi
YURT-P 		- 958 %0.19
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 565 %0.11
Millet Partisi
Millet 		- 539 %0.11
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 266 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 188.539 %44.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 89.163 %21.1
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 63.278 %14.98
Demokrat Parti
DP 		- 40.550 %9.6
Saadet Partisi
SAADET 		- 16.468 %3.9
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 6.755 %1.6
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 5.157 %1.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 5.095 %1.21
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4.674 %1.11
Anavatan Partisi
ANAP 		- 1.913 %0.45
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 500 %0.12
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 409 %0.1
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		265.344 %51.13
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		224.603 %43.28
Saadet Partisi
SAADET 		11.509 %2.22
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.055 %1.17
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		4.698 %0.91
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.197 %0.42
Demokrat Parti
DP 		2.139 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		925 %0.18
Vatan Partisi
VATAN 		826 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		682 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		237.299 %47.59
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		149.890 %30.06
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		74.138 %14.87
Saadet Partisi
SAADET 		19.510 %3.91
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		7.066 %1.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.441 %0.69
Demokrat Parti
DP 		1.563 %0.31
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.094 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		995 %0.2
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		910 %0.18
Yurt Partisi
YURT-P 		888 %0.18
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		727 %0.15
Millet Partisi
Millet 		370 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		259 %0.05
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		248 %0.05
Liberal Demokrat Parti
LDP 		226 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		190.261 %45.14
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		93.294 %22.14
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		59.728 %14.17
Demokrat Parti
DP 		33.648 %7.98
Saadet Partisi
SAADET 		17.671 %4.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		7.662 %1.82
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.311 %1.5
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		5.421 %1.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		4.416 %1.05
Anavatan Partisi
ANAP 		2.653 %0.63
Liberal Demokrat Parti
LDP 		383 %0.09
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gemlik
Açılan Sandık Oranı %0
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Gürsu
Açılan Sandık Oranı %0
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Harmancık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnegöl
Açılan Sandık Oranı %0
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İznik
Açılan Sandık Oranı %0
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Karacabey
Açılan Sandık Oranı %0
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Keles
Açılan Sandık Oranı %0
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Kestel
Açılan Sandık Oranı %0
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Mudanya
Açılan Sandık Oranı %0
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Mustafakemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Nilüfer
Açılan Sandık Oranı %0
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Orhaneli
Açılan Sandık Oranı %0
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Orhangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Yıldırım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gemlik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürsu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harmancık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnegöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İznik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacabey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keles
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kestel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mudanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mustafakemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nilüfer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhaneli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yıldırım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0