YILDIRIM SEÇİM SONUÇLARI

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  • Yıldırım Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Mehmet Önder Mutlu cumhuriyet-halk-partisi
Mehmet Önder
Mutlu
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 210.479 %56.35
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 142.995 %38.28
Saadet Partisi
SAADET 		- 7.837 %2.1
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 7.694 %2.06
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.560 %0.42
Demokrat Parti
DP 		- 1.187 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 749 %0.2
Vatan Partisi
VATAN 		- 644 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 192.489 %50.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 96.705 %25.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 63.771 %16.68
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 13.130 %3.43
Saadet Partisi
SAADET 		- 8.761 %2.29
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.570 %0.67
Demokrat Parti
DP 		- 943 %0.25
Yurt Partisi
YURT-P 		- 924 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 860 %0.22
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 678 %0.18
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 593 %0.16
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 429 %0.11
Millet Partisi
Millet 		- 300 %0.08
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 158 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 154.447 %47.61
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 100.275 %30.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 43.062 %13.28
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 10.721 %3.31
Demokrat Parti
DP 		- 8.057 %2.48
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 3.507 %1.08
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.623 %0.5
Anavatan Partisi
ANAP 		- 1.314 %0.41
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 558 %0.17
Emek Partisi
EMEP 		- 341 %0.11
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 309 %0.1
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 159 %0.05
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		210.666 %56.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		133.581 %35.69
Saadet Partisi
SAADET 		8.738 %2.33
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		8.729 %2.33
Büyük Birlik Partisi
BBP 		8.061 %2.15
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.522 %0.41
Demokrat Parti
DP 		1.169 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		694 %0.19
Vatan Partisi
VATAN 		627 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		444 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		193.551 %50.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		86.858 %22.86
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		67.138 %17.67
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		12.772 %3.36
Saadet Partisi
SAADET 		9.392 %2.47
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.433 %0.9
Yurt Partisi
YURT-P 		1.650 %0.43
Demokrat Parti
DP 		1.147 %0.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		832 %0.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		660 %0.17
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		604 %0.16
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		578 %0.15
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		413 %0.11
Millet Partisi
Millet 		352 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		214 %0.06
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		195 %0.05
Liberal Demokrat Parti
LDP 		141 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		158.343 %48.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		85.204 %26.24
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		48.193 %14.84
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		10.566 %3.25
Demokrat Parti
DP 		8.082 %2.49
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.663 %2.05
Demokratik Sol Parti
DSP 		4.045 %1.25
Anavatan Partisi
ANAP 		1.667 %0.51
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.602 %0.49
Emek Partisi
EMEP 		367 %0.11
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Gemlik
Açılan Sandık Oranı %0
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Gürsu
Açılan Sandık Oranı %0
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Harmancık
Açılan Sandık Oranı %0
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İnegöl
Açılan Sandık Oranı %0
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İznik
Açılan Sandık Oranı %0
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Karacabey
Açılan Sandık Oranı %0
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Keles
Açılan Sandık Oranı %0
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Kestel
Açılan Sandık Oranı %0
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Mudanya
Açılan Sandık Oranı %0
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Mustafakemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Nilüfer
Açılan Sandık Oranı %0
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Orhaneli
Açılan Sandık Oranı %0
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Orhangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Osmangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gemlik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürsu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harmancık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnegöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İznik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacabey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keles
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kestel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mudanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mustafakemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nilüfer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhaneli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Osmangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0