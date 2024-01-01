ORHANGAZİ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Orhangazi Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Şaban Çetin Çoklar cumhuriyet-halk-partisi
Şaban Çetin
Çoklar
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 19.893 %39.67
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 12.835 %25.6
Demokrat Parti
DP 		- 11.212 %22.36
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.060 %10.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 422 %0.84
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 375 %0.75
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 166 %0.33
Vatan Partisi
VATAN 		- 116 %0.23
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 20.170 %40.97
Demokrat Parti
DP 		- 17.345 %35.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 5.584 %11.34
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.577 %9.3
Saadet Partisi
SAADET 		- 849 %1.72
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 221 %0.45
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 160 %0.32
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 142 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 103 %0.21
Millet Partisi
Millet 		- 62 %0.13
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 24 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Anavatan Partisi
ANAP 		- 9.816 %30.29
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 9.780 %30.18
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.439 %16.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.821 %11.79
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.543 %7.85
Demokrat Parti
DP 		- 576 %1.78
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 279 %0.86
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 125 %0.39
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 29 %0.09
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		20.398 %40.66
İyi Parti
İYİ PARTİ 		13.494 %26.9
Demokrat Parti
DP 		9.818 %19.57
Saadet Partisi
SAADET 		4.498 %8.97
Demokratik Sol Parti
DSP 		549 %1.09
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		521 %1.04
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		373 %0.74
Büyük Birlik Partisi
BBP 		277 %0.55
Vatan Partisi
VATAN 		159 %0.32
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		77 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		20.237 %41.27
Demokrat Parti
DP 		13.007 %26.53
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.030 %14.34
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.380 %13.01
Saadet Partisi
SAADET 		1.445 %2.95
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		260 %0.53
Büyük Birlik Partisi
BBP 		232 %0.47
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		199 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		109 %0.22
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		54 %0.11
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		33 %0.07
Millet Partisi
Millet 		30 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		17 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.906 %30.75
Anavatan Partisi
ANAP 		9.137 %28.36
Saadet Partisi
SAADET 		5.051 %15.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.095 %12.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.944 %9.14
Demokrat Parti
DP 		731 %2.27
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		269 %0.83
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		86 %0.27
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gemlik
Açılan Sandık Oranı %0
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Gürsu
Açılan Sandık Oranı %0
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Harmancık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnegöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İznik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacabey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keles
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kestel
Açılan Sandık Oranı %0
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Mudanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mustafakemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Nilüfer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhaneli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Osmangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yıldırım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gemlik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürsu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harmancık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnegöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İznik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacabey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keles
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kestel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mudanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mustafakemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nilüfer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhaneli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Osmangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yıldırım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0