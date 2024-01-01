MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Atkaracalar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayramören
Açılan Sandık Oranı %0
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Çerkeş
Açılan Sandık Oranı %0
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Eldivan
Açılan Sandık Oranı %0
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Ilgaz
Açılan Sandık Oranı %0
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Kızılırmak
Açılan Sandık Oranı %0
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Korgun
Açılan Sandık Oranı %0
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Kurşunlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Orta
Açılan Sandık Oranı %0
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Şabanözü
Açılan Sandık Oranı %0
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Yapraklı
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Çardaklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Dodurga
Açılan Sandık Oranı %0
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Kalfat
Açılan Sandık Oranı %0
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Saçak
Açılan Sandık Oranı %0
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Yaylakent
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Atkaracalar
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Bayramören
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Çerkeş
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Eldivan
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Ilgaz
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kızılırmak
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Korgun
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kurşunlu
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Orta
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Şabanözü
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Yapraklı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Çardaklı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Dodurga
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kalfat
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Saçak
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Yaylakent
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0