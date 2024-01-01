AFYONKARAHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Afyonkarahisar Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Hüseyin Ceylan Uluçay adalet-ve-kalkinma-partisi
Hüseyin Ceylan
Uluçay
%0 0 Oy
Burcu Köksal cumhuriyet-halk-partisi
Burcu
Köksal
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 144.716 %44.28
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 72.882 %22.3
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 68.858 %21.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 21.061 %6.44
Demokrat Parti
DP 		- 3.705 %1.13
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.676 %1.12
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.489 %0.76
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 595 %0.18
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 315 %0.1
Vatan Partisi
VATAN 		- 135 %0.04
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 128 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 142.607 %45.8
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 116.610 %37.45
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 30.127 %9.68
Demokrat Parti
DP 		- 6.965 %2.24
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.432 %2.07
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4.071 %1.31
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 2.666 %0.86
Millet Partisi
Millet 		- 901 %0.29
Emek Partisi
EMEP 		- 455 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 368 %0.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 149 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 135.000 %42.43
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 100.368 %31.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 37.723 %11.86
Saadet Partisi
SAADET 		- 19.511 %6.13
Demokrat Parti
DP 		- 16.725 %5.26
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 4.394 %1.38
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.427 %1.08
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 569 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 323 %0.1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 112 %0.04
Millet Partisi
Millet 		- 17 %0.01
Anavatan Partisi
ANAP 		- 7 %0
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		198.033 %44.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		96.001 %21.69
İyi Parti
İYİ PARTİ 		69.269 %15.65
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		52.966 %11.97
Büyük Birlik Partisi
BBP 		13.176 %2.98
Demokrat Parti
DP 		7.788 %1.76
Saadet Partisi
SAADET 		4.320 %0.98
Vatan Partisi
VATAN 		610 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		396 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		210.657 %48.56
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		133.440 %30.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		60.266 %13.89
Demokrat Parti
DP 		9.167 %2.11
Saadet Partisi
SAADET 		8.314 %1.92
Büyük Birlik Partisi
BBP 		7.230 %1.67
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.092 %0.25
Bağımsız
BĞMSZ 		1.081 %0.25
Millet Partisi
Millet 		879 %0.2
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		850 %0.2
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		470 %0.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		278 %0.06
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		93 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		182.347 %43.5
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		112.196 %26.77
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		55.729 %13.3
Saadet Partisi
SAADET 		22.538 %5.38
Demokrat Parti
DP 		20.132 %4.8
Büyük Birlik Partisi
BBP 		11.742 %2.8
Demokratik Sol Parti
DSP 		8.489 %2.03
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.433 %0.34
Anavatan Partisi
ANAP 		1.271 %0.3
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.029 %0.25
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		779 %0.19
Bağımsız
BĞMSZ 		774 %0.18
Millet Partisi
Millet 		591 %0.14
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		113 %0.03
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Başmakçı
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bolvadin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çobanlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Dazkırı
Açılan Sandık Oranı %0
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Dinar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Emirdağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evciler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hocalar
Açılan Sandık Oranı %0
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İhsaniye
Açılan Sandık Oranı %0
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İscehisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Kızılören
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Sandıklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Sinanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Sultandağı
Açılan Sandık Oranı %0
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Şuhut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ahmetpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Akharım
Açılan Sandık Oranı %0
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Akören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyyazı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çayırbağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çıkrık
Açılan Sandık Oranı %0
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Davulga
Açılan Sandık Oranı %0
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Değirmenayvalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dereçine
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dişli
Açılan Sandık Oranı %0
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Döğer
Açılan Sandık Oranı %0
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Düzağaç
Açılan Sandık Oranı %0
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Erkmen
Açılan Sandık Oranı %0
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Fethibey
Açılan Sandık Oranı %0
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Gazlıgöl
Açılan Sandık Oranı %0
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Gebeceler
Açılan Sandık Oranı %0
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Gömü
Açılan Sandık Oranı %0
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Güney
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haydarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Işıklar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaadilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karamıkkaracaören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kayıhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kılıçarslan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırka
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocaöz
Açılan Sandık Oranı %0
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Kocatepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Küçükhüyük
Açılan Sandık Oranı %0
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Nuribey
Açılan Sandık Oranı %0
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Özburun
Açılan Sandık Oranı %0
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Pazarağaç
Açılan Sandık Oranı %0
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Salar
Açılan Sandık Oranı %0
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Serban
Açılan Sandık Oranı %0
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Seydiler
Açılan Sandık Oranı %0
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Susuz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sülümenli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sülün
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşoluk
Açılan Sandık Oranı %0
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Tatarlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Tınaztepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yaylabağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilçiftlik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Başmakçı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bolvadin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çobanlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dazkırı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dinar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Emirdağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evciler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hocalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İhsaniye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İscehisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sandıklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sinanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultandağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şuhut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ahmetpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Akharım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Akören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyyazı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çayırbağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çıkrık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Davulga
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Değirmenayvalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dereçine
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dişli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Döğer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Düzağaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erkmen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fethibey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gazlıgöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gebeceler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gömü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güney
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haydarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Işıklar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaadilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karamıkkaracaören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kayıhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kılıçarslan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırka
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocaöz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocatepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Küçükhüyük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nuribey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özburun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pazarağaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Salar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serban
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seydiler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Susuz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sülümenli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sülün
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşoluk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tatarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tınaztepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yaylabağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilçiftlik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0