TUŞBA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Tuşba Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Adil Şahinoğlu cumhuriyet-halk-partisi
Adil
Şahinoğlu
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 33.201 %53.07
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 24.625 %39.36
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.365 %2.18
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 837 %1.34
Saadet Partisi
SAADET 		- 795 %1.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 206 %0.33
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 28.077 %49.57
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 25.166 %44.43
Saadet Partisi
SAADET 		- 868 %1.53
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 836 %1.48
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 611 %1.08
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 560 %0.99
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 368 %0.65
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 159 %0.28
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		33.031 %53.11
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		24.814 %39.89
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.355 %2.18
Saadet Partisi
SAADET 		811 %1.3
İyi Parti
İYİ PARTİ 		703 %1.13
Büyük Birlik Partisi
BBP 		339 %0.55
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		104 %0.17
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		27.709 %49.09
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		24.903 %44.12
Saadet Partisi
SAADET 		1.015 %1.8
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		838 %1.48
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		654 %1.16
Büyük Birlik Partisi
BBP 		519 %0.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		409 %0.72
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		319 %0.57
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		75 %0.13
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahçesaray
Açılan Sandık Oranı %0
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Başkale
Açılan Sandık Oranı %0
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Çaldıran
Açılan Sandık Oranı %0
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Çatak
Açılan Sandık Oranı %0
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Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
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Erciş
Açılan Sandık Oranı %0
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Gevaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Gürpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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İpekyolu
Açılan Sandık Oranı %0
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Muradiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Özalp
Açılan Sandık Oranı %0
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Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahçesaray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çaldıran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erciş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gevaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İpekyolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muradiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özalp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0