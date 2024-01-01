GEVAŞ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Gevaş Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
İsa Baran cumhuriyet-halk-partisi
İsa
Baran
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 7.223 %49.78
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 6.411 %44.19
Saadet Partisi
SAADET 		- 516 %3.56
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 192 %1.32
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 139 %0.96
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 28 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.461 %47.2
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 6.454 %47.15
Saadet Partisi
SAADET 		- 318 %2.32
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 136 %0.99
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 120 %0.88
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 94 %0.69
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 86 %0.63
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 20 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.423 %28.05
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 1.379 %27.18
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.146 %22.59
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.083 %21.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 28 %0.55
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 14 %0.28
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.053 %49.35
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		6.257 %43.78
Saadet Partisi
SAADET 		687 %4.81
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		258 %1.81
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		38 %0.27
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		6.317 %46.35
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.311 %46.31
Saadet Partisi
SAADET 		497 %3.65
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		150 %1.1
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		127 %0.93
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		100 %0.73
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		96 %0.7
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		30 %0.22
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.386 %28.09
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.348 %27.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.103 %22.35
Saadet Partisi
SAADET 		1.098 %22.25
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahçesaray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başkale
Açılan Sandık Oranı %0
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Çaldıran
Açılan Sandık Oranı %0
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Çatak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
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Erciş
Açılan Sandık Oranı %0
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Gürpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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İpekyolu
Açılan Sandık Oranı %0
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Muradiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Özalp
Açılan Sandık Oranı %0
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Saray
Açılan Sandık Oranı %0
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Tuşba
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahçesaray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çaldıran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erciş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İpekyolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muradiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özalp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuşba
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0