EDREMİT SEÇİM SONUÇLARI

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  • Edremit Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Perihan Günay cumhuriyet-halk-partisi
Perihan
Günay
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 31.094 %53.81
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 24.145 %41.79
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 913 %1.58
Saadet Partisi
SAADET 		- 825 %1.43
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 670 %1.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 135 %0.23
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 25.020 %50.91
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 20.552 %41.82
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.032 %2.1
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 887 %1.8
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 520 %1.06
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 492 %1
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 333 %0.68
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 310 %0.63
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 1.970 %35.87
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.944 %35.4
Saadet Partisi
SAADET 		- 787 %14.33
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 701 %12.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 47 %0.86
Demokrat Parti
DP 		- 22 %0.4
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 21 %0.38
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		30.906 %53.75
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		23.612 %41.06
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.041 %1.81
Saadet Partisi
SAADET 		849 %1.48
İyi Parti
İYİ PARTİ 		626 %1.09
Büyük Birlik Partisi
BBP 		375 %0.65
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		93 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		25.144 %51.42
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		20.254 %41.42
Saadet Partisi
SAADET 		979 %2
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		925 %1.89
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		659 %1.35
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		351 %0.72
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		327 %0.67
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		261 %0.53
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.908 %35.29
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.868 %34.55
Saadet Partisi
SAADET 		794 %14.68
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		774 %14.31
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		63 %1.17
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahçesaray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başkale
Açılan Sandık Oranı %0
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Çaldıran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erciş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gevaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Gürpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İpekyolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muradiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Özalp
Açılan Sandık Oranı %0
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Saray
Açılan Sandık Oranı %0
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Tuşba
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahçesaray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çaldıran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erciş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gevaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İpekyolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muradiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özalp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuşba
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0