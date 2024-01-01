ERCİŞ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Erciş Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Yusuf İzzettin Kılıç cumhuriyet-halk-partisi
Yusuf İzzettin
Kılıç
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 35.660 %49.68
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 33.175 %46.22
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.381 %1.92
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.326 %1.85
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 231 %0.32
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 34.605 %49.43
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 29.997 %42.85
Demokrat Parti
DP 		- 1.713 %2.45
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 693 %0.99
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 629 %0.9
Saadet Partisi
SAADET 		- 591 %0.84
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 535 %0.76
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 507 %0.72
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 446 %0.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 268 %0.38
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 21 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 14.660 %48.16
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 10.437 %34.29
Demokrat Parti
DP 		- 3.609 %11.86
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.267 %4.16
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 222 %0.73
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 125 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 118 %0.39
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		35.230 %49.4
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		32.488 %45.56
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.459 %2.05
Saadet Partisi
SAADET 		1.446 %2.03
Büyük Birlik Partisi
BBP 		558 %0.78
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		134 %0.19
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		34.221 %48.95
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		29.672 %42.44
Demokrat Parti
DP 		1.802 %2.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		803 %1.15
Büyük Birlik Partisi
BBP 		739 %1.06
Saadet Partisi
SAADET 		715 %1.02
Liberal Demokrat Parti
LDP 		625 %0.89
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		518 %0.74
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		321 %0.46
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		318 %0.45
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		128 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		55 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		13.791 %46.19
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		10.438 %34.96
Demokrat Parti
DP 		3.574 %11.97
Saadet Partisi
SAADET 		1.387 %4.65
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		427 %1.43
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		239 %0.8
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahçesaray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çaldıran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gevaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İpekyolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muradiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özalp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuşba
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahçesaray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çaldıran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gevaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İpekyolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muradiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özalp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuşba
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0