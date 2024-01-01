ÖZALP SEÇİM SONUÇLARI

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  • Özalp Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Oktay Sağlam cumhuriyet-halk-partisi
Oktay
Sağlam
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 18.649 %75.04
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 5.448 %21.92
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 569 %2.29
Saadet Partisi
SAADET 		- 119 %0.48
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 67 %0.27
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 18.007 %71.62
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.440 %25.62
Saadet Partisi
SAADET 		- 209 %0.83
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 181 %0.72
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 178 %0.71
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 126 %0.5
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 1.881 %51.03
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.565 %42.46
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 141 %3.83
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 60 %1.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 18 %0.49
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 15 %0.41
Saadet Partisi
SAADET 		- 6 %0.16
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		18.547 %75.03
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.387 %21.79
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		571 %2.31
Saadet Partisi
SAADET 		134 %0.54
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		81 %0.33
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		17.557 %70.41
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.305 %25.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		248 %0.99
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		200 %0.8
Saadet Partisi
SAADET 		155 %0.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		155 %0.62
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		146 %0.59
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		119 %0.48
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		52 %0.21
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.872 %52.17
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.510 %42.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		139 %3.87
Demokratik Sol Parti
DSP 		48 %1.34
Saadet Partisi
SAADET 		19 %0.53
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahçesaray
Açılan Sandık Oranı %0
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Başkale
Açılan Sandık Oranı %0
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Çaldıran
Açılan Sandık Oranı %0
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Çatak
Açılan Sandık Oranı %0
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Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
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Erciş
Açılan Sandık Oranı %0
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Gevaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Gürpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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İpekyolu
Açılan Sandık Oranı %0
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Muradiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Saray
Açılan Sandık Oranı %0
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Tuşba
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahçesaray
Açılan Sandık Oranı %0
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Başkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çaldıran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erciş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gevaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İpekyolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muradiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuşba
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0