SARAY SEÇİM SONUÇLARI

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  • Saray Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Kemalettin Araci cumhuriyet-halk-partisi
Kemalettin
Araci
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 5.174 %61.38
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.075 %36.48
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 127 %1.51
Saadet Partisi
SAADET 		- 32 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 22 %0.26
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 5.725 %65.86
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.646 %30.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 104 %1.2
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 72 %0.83
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 71 %0.82
Saadet Partisi
SAADET 		- 47 %0.54
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 28 %0.32
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.013 %55.97
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 765 %42.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 12 %0.66
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 11 %0.61
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 6 %0.33
Saadet Partisi
SAADET 		- 3 %0.17
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		5.109 %61.55
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.001 %36.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		122 %1.47
Saadet Partisi
SAADET 		42 %0.51
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		26 %0.31
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		5.660 %65.23
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.713 %31.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		69 %0.8
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		64 %0.74
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		50 %0.58
Saadet Partisi
SAADET 		45 %0.52
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		34 %0.39
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		30 %0.35
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		12 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Sol Parti
DSP 		971 %53.82
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		778 %43.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		35 %1.94
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		20 %1.11
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahçesaray
Açılan Sandık Oranı %0
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Başkale
Açılan Sandık Oranı %0
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Çaldıran
Açılan Sandık Oranı %0
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Çatak
Açılan Sandık Oranı %0
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Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
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Erciş
Açılan Sandık Oranı %0
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Gevaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Gürpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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İpekyolu
Açılan Sandık Oranı %0
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Muradiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Özalp
Açılan Sandık Oranı %0
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Tuşba
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahçesaray
Açılan Sandık Oranı %0
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Başkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çaldıran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erciş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gevaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İpekyolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muradiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özalp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuşba
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0