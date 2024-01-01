MURADİYE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Muradiye Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 8.838 %42.26
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.584 %31.48
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.640 %22.19
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 432 %2.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 292 %1.4
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 57 %0.27
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 10.164 %50.89
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 8.690 %43.51
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 517 %2.59
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 283 %1.42
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 142 %0.71
Saadet Partisi
SAADET 		- 95 %0.48
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 81 %0.41
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 2.997 %53.72
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.376 %42.59
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 52 %0.93
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 37 %0.66
Saadet Partisi
SAADET 		- 37 %0.66
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 33 %0.59
Demokrat Parti
DP 		- 28 %0.5
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 17 %0.3
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 2 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		8.987 %43.43
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.459 %31.21
Saadet Partisi
SAADET 		4.185 %20.22
İyi Parti
İYİ PARTİ 		452 %2.18
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		407 %1.97
Büyük Birlik Partisi
BBP 		157 %0.76
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		48 %0.23
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		10.139 %50.89
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.654 %43.43
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		532 %2.67
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		186 %0.93
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		156 %0.78
Saadet Partisi
SAADET 		111 %0.56
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		91 %0.46
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		56 %0.28
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		2.785 %53.01
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.187 %41.63
Demokratik Sol Parti
DSP 		126 %2.4
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		114 %2.17
Demokrat Parti
DP 		42 %0.8
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahçesaray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başkale
Açılan Sandık Oranı %0
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Çaldıran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erciş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gevaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İpekyolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özalp
Açılan Sandık Oranı %0
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Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuşba
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahçesaray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çaldıran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erciş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gevaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İpekyolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özalp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuşba
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0