BAHÇESARAY SEÇİM SONUÇLARI

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  • Bahçesaray Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.017 %65.48
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.863 %30.37
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 85 %1.39
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 81 %1.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 56 %0.91
Saadet Partisi
SAADET 		- 27 %0.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 6 %0.1
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 3.405 %53.88
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.990 %31.49
Saadet Partisi
SAADET 		- 728 %11.52
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 65 %1.03
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 52 %0.82
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 47 %0.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 33 %0.52
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 481 %42.16
Anavatan Partisi
ANAP 		- 370 %32.43
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 290 %25.42
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.907 %64.19
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.818 %29.87
İyi Parti
İYİ PARTİ 		160 %2.63
Büyük Birlik Partisi
BBP 		93 %1.53
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		59 %0.97
Saadet Partisi
SAADET 		40 %0.66
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		10 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		3.092 %49.38
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.208 %35.26
Saadet Partisi
SAADET 		781 %12.47
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		73 %1.17
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		49 %0.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		37 %0.59
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		22 %0.35
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		483 %42.07
Anavatan Partisi
ANAP 		386 %33.62
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		279 %24.3
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Başkale
Açılan Sandık Oranı %0
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Çaldıran
Açılan Sandık Oranı %0
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Çatak
Açılan Sandık Oranı %0
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Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
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Erciş
Açılan Sandık Oranı %0
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Gevaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Gürpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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İpekyolu
Açılan Sandık Oranı %0
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Muradiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Özalp
Açılan Sandık Oranı %0
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Saray
Açılan Sandık Oranı %0
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Tuşba
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Başkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çaldıran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erciş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gevaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İpekyolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muradiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özalp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuşba
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0