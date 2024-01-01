İPEKYOLU SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • İpekyolu Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Ömer Doğan cumhuriyet-halk-partisi
Ömer
Doğan
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 76.372 %54.47
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 56.921 %40.6
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.764 %1.97
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.340 %1.67
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 1.516 %1.08
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 286 %0.2
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 60.186 %48.32
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 57.185 %45.91
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.285 %1.83
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 1.310 %1.05
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.305 %1.05
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.058 %0.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 879 %0.71
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 357 %0.29
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		76.000 %54.33
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		56.414 %40.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.930 %2.09
Saadet Partisi
SAADET 		2.313 %1.65
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.426 %1.02
Büyük Birlik Partisi
BBP 		520 %0.37
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		280 %0.2
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		59.504 %47.99
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		56.328 %45.42
Saadet Partisi
SAADET 		2.353 %1.9
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.422 %1.15
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		1.307 %1.05
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		970 %0.78
Büyük Birlik Partisi
BBP 		856 %0.69
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		620 %0.5
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		485 %0.39
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		158 %0.13
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahçesaray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çaldıran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erciş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gevaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muradiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özalp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuşba
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahçesaray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çaldıran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erciş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gevaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muradiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özalp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuşba
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0