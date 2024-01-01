KONAK SEÇİM SONUÇLARI

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  • Konak Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Ceyda Bölünmez Çankırı adalet-ve-kalkinma-partisi
Ceyda Bölünmez
Çankırı
%0 0 Oy
Nilüfer Çınarlı Mutlu cumhuriyet-halk-partisi
Nilüfer Çınarlı
Mutlu
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 135.577 %63.21
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 71.848 %33.5
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.421 %1.13
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.567 %0.73
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 929 %0.43
Vatan Partisi
VATAN 		- 847 %0.39
Demokrat Parti
DP 		- 793 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 367 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 115.640 %46.91
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 76.276 %30.94
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 19.429 %7.88
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 14.724 %5.97
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 14.001 %5.68
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.574 %0.64
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 1.355 %0.55
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 942 %0.38
Demokrat Parti
DP 		- 863 %0.35
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 731 %0.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 436 %0.18
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 304 %0.12
Millet Partisi
Millet 		- 147 %0.06
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 109 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 134.381 %56.2
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 62.095 %25.97
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 17.624 %7.37
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 10.925 %4.57
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 7.340 %3.07
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.371 %1.41
Demokrat Parti
DP 		- 1.348 %0.56
Anavatan Partisi
ANAP 		- 608 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 436 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 365 %0.15
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		- 323 %0.14
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 165 %0.07
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 127 %0.05
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		124.724 %58.25
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		70.906 %33.12
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		10.806 %5.05
Saadet Partisi
SAADET 		2.556 %1.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.455 %0.68
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.049 %0.49
Demokrat Parti
DP 		797 %0.37
Vatan Partisi
VATAN 		706 %0.33
Büyük Birlik Partisi
BBP 		689 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		281 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		120.240 %48.86
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		75.400 %30.64
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		16.124 %6.55
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		14.957 %6.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		11.191 %4.55
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.920 %0.78
Saadet Partisi
SAADET 		1.821 %0.74
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.382 %0.56
Demokrat Parti
DP 		855 %0.35
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		572 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		561 %0.23
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		327 %0.13
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		275 %0.11
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		244 %0.1
Millet Partisi
Millet 		129 %0.05
Liberal Demokrat Parti
LDP 		100 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		134.035 %56.01
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		61.445 %25.68
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		17.595 %7.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		12.557 %5.25
Demokratik Sol Parti
DSP 		6.981 %2.92
Saadet Partisi
SAADET 		3.455 %1.44
Demokrat Parti
DP 		1.958 %0.82
Anavatan Partisi
ANAP 		746 %0.31
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		515 %0.22
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
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Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
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Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
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Buca
Açılan Sandık Oranı %0
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Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
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Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
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Foça
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
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Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
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Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
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Karşıyaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
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Kiraz
Açılan Sandık Oranı %0
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Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
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Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
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Narlıdere
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Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
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Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
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Tire
Açılan Sandık Oranı %0
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Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Urla
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Foça
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
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Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
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Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
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Karşıyaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
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Kiraz
Açılan Sandık Oranı %0
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Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
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Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
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Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tire
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Urla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0