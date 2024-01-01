BALÇOVA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Balçova Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Erol Eroğlu adalet-ve-kalkinma-partisi
Erol
Eroğlu
%0 0 Oy
Onur Yiğit cumhuriyet-halk-partisi
Onur
Yiğit
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 33.036 %67.22
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 13.239 %26.94
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 821 %1.67
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 728 %1.48
Saadet Partisi
SAADET 		- 654 %1.33
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 221 %0.45
Demokrat Parti
DP 		- 193 %0.39
Vatan Partisi
VATAN 		- 183 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 69 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 31.654 %60.6
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 11.800 %22.59
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.310 %6.34
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 3.158 %6.05
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.288 %2.47
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 270 %0.52
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 199 %0.38
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 174 %0.33
Saadet Partisi
SAADET 		- 151 %0.29
Demokrat Parti
DP 		- 148 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 42 %0.08
Millet Partisi
Millet 		- 18 %0.03
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 15 %0.03
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 7 %0.01
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 34.112 %68.91
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 11.498 %23.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.596 %5.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 758 %1.53
Demokrat Parti
DP 		- 257 %0.52
Saadet Partisi
SAADET 		- 209 %0.42
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 69 %0.14
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		32.039 %65.07
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		13.305 %27.02
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.349 %2.74
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		685 %1.39
Saadet Partisi
SAADET 		683 %1.39
Demokratik Sol Parti
DSP 		625 %1.27
Büyük Birlik Partisi
BBP 		251 %0.51
Vatan Partisi
VATAN 		221 %0.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		80 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		30.819 %59.24
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		11.953 %22.98
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.823 %7.35
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.587 %4.97
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.380 %2.65
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		423 %0.81
Büyük Birlik Partisi
BBP 		289 %0.56
Demokrat Parti
DP 		151 %0.29
Saadet Partisi
SAADET 		149 %0.29
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		146 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		107 %0.21
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		94 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		44 %0.08
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		27 %0.05
Millet Partisi
Millet 		21 %0.04
Liberal Demokrat Parti
LDP 		12 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		32.786 %66.58
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		11.454 %23.26
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.196 %6.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.099 %2.23
Demokrat Parti
DP 		445 %0.9
Saadet Partisi
SAADET 		262 %0.53
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
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Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
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Buca
Açılan Sandık Oranı %0
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Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
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Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
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Foça
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
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Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
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Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
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Karşıyaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
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Kiraz
Açılan Sandık Oranı %0
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Konak
Açılan Sandık Oranı %0
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Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
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Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
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Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
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Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
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Tire
Açılan Sandık Oranı %0
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Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Urla
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Foça
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karşıyaka
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kiraz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tire
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Urla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0