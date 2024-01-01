FOÇA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Foça Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Saniye Fıçı cumhuriyet-halk-partisi
Saniye
Fıçı
%0 0 Oy
Taner Acar milliyetci-hareket-partisi
Taner
Acar
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 11.409 %56.22
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 8.543 %42.09
Saadet Partisi
SAADET 		- 157 %0.77
Vatan Partisi
VATAN 		- 123 %0.61
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 63 %0.31
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 6.727 %42.05
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.275 %26.72
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.919 %12
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.653 %10.33
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 808 %5.05
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 243 %1.52
Demokrat Parti
DP 		- 169 %1.06
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 140 %0.88
Saadet Partisi
SAADET 		- 50 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 14 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 7.728 %60.09
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.295 %25.62
Demokrat Parti
DP 		- 916 %7.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 442 %3.44
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 360 %2.8
Anavatan Partisi
ANAP 		- 56 %0.44
Saadet Partisi
SAADET 		- 35 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 28 %0.22
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		10.791 %53.1
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		8.097 %39.85
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		628 %3.09
Büyük Birlik Partisi
BBP 		402 %1.98
Saadet Partisi
SAADET 		159 %0.78
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		113 %0.56
Vatan Partisi
VATAN 		99 %0.49
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		32 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.661 %41.7
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.721 %23.3
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.042 %12.78
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.877 %11.75
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		827 %5.18
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		313 %1.96
Demokrat Parti
DP 		243 %1.52
Büyük Birlik Partisi
BBP 		186 %1.16
Saadet Partisi
SAADET 		53 %0.33
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		24 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		18 %0.11
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		7 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.531 %58.82
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.008 %23.49
Demokrat Parti
DP 		1.053 %8.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		602 %4.7
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		473 %3.69
Anavatan Partisi
ANAP 		99 %0.77
Saadet Partisi
SAADET 		38 %0.3
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
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Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
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Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
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Buca
Açılan Sandık Oranı %0
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Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
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Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
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Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
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Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
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Karşıyaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Kınık
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Kiraz
Açılan Sandık Oranı %0
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Konak
Açılan Sandık Oranı %0
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Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
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Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
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Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
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Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
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Tire
Açılan Sandık Oranı %0
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Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Urla
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
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Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
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Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
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Karşıyaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
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Kiraz
Açılan Sandık Oranı %0
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Konak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tire
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Urla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0