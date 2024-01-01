ALİAĞA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Aliağa Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Çağatay Güç cumhuriyet-halk-partisi
Çağatay
Güç
%0 0 Oy
Serkan Acar milliyetci-hareket-partisi
Serkan
Acar
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 27.785 %51.26
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 25.268 %46.61
Saadet Partisi
SAADET 		- 414 %0.76
Demokrat Parti
DP 		- 197 %0.36
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 157 %0.29
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 148 %0.27
Vatan Partisi
VATAN 		- 129 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 49 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 15.855 %31.9
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 15.055 %30.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 10.204 %20.53
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 6.055 %12.18
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.773 %3.57
Saadet Partisi
SAADET 		- 359 %0.72
Demokrat Parti
DP 		- 166 %0.33
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 102 %0.21
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 64 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 53 %0.11
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 13 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 14.965 %49.47
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 10.566 %34.93
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.235 %10.69
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 980 %3.24
Saadet Partisi
SAADET 		- 174 %0.58
Demokrat Parti
DP 		- 129 %0.43
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 112 %0.37
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 57 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 33 %0.11
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		26.467 %49.08
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		25.424 %47.14
Saadet Partisi
SAADET 		566 %1.05
Demokrat Parti
DP 		544 %1.01
Demokratik Sol Parti
DSP 		266 %0.49
Büyük Birlik Partisi
BBP 		243 %0.45
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		201 %0.37
Vatan Partisi
VATAN 		138 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		80 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		15.141 %30.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		14.565 %29.46
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		11.124 %22.5
Demokratik Sol Parti
DSP 		5.222 %10.56
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.882 %3.81
Saadet Partisi
SAADET 		385 %0.78
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		219 %0.44
Demokrat Parti
DP 		214 %0.43
Bağımsız
BĞMSZ 		199 %0.4
Büyük Birlik Partisi
BBP 		163 %0.33
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		83 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		81 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		68 %0.14
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		49 %0.1
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		45 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		14.336 %47.57
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.828 %32.61
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.706 %12.3
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.145 %3.8
Demokrat Parti
DP 		453 %1.5
Demokratik Sol Parti
DSP 		400 %1.33
Saadet Partisi
SAADET 		268 %0.89
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
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Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
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Buca
Açılan Sandık Oranı %0
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Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
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Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
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Foça
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
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Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
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Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
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Karşıyaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
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Kiraz
Açılan Sandık Oranı %0
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Konak
Açılan Sandık Oranı %0
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Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
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Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
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Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
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Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
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Tire
Açılan Sandık Oranı %0
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Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Urla
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Foça
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karşıyaka
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kiraz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tire
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Urla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0