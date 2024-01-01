BERGAMA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Bergama Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Sadık Doğruer adalet-ve-kalkinma-partisi
Sadık
Doğruer
%0 0 Oy
Tanju Çelik cumhuriyet-halk-partisi
Tanju
Çelik
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 33.441 %48.8
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 32.896 %48.01
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 700 %1.02
Demokrat Parti
DP 		- 489 %0.71
Saadet Partisi
SAADET 		- 464 %0.68
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 151 %0.22
Vatan Partisi
VATAN 		- 96 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 23.757 %34.55
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 21.506 %31.28
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 21.226 %30.87
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 583 %0.85
Saadet Partisi
SAADET 		- 496 %0.72
Demokrat Parti
DP 		- 452 %0.66
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 168 %0.24
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 160 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 148 %0.22
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 122 %0.18
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 103 %0.15
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 42 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 11.788 %33.1
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 9.213 %25.87
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 8.820 %24.77
Demokrat Parti
DP 		- 4.778 %13.42
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 484 %1.36
Saadet Partisi
SAADET 		- 337 %0.95
Anavatan Partisi
ANAP 		- 99 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 64 %0.18
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 28 %0.08
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		33.072 %48.51
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		31.735 %46.55
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.094 %1.6
Demokrat Parti
DP 		782 %1.15
Saadet Partisi
SAADET 		593 %0.87
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		443 %0.65
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		154 %0.23
Vatan Partisi
VATAN 		91 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		24.070 %35.17
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		22.088 %32.27
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		19.756 %28.87
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		655 %0.96
Saadet Partisi
SAADET 		598 %0.87
Demokrat Parti
DP 		492 %0.72
Büyük Birlik Partisi
BBP 		238 %0.35
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		177 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		121 %0.18
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		106 %0.15
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		76 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		61 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		11.734 %32.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		9.073 %25.47
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.566 %24.05
Demokrat Parti
DP 		5.043 %14.16
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		573 %1.61
Saadet Partisi
SAADET 		511 %1.43
Anavatan Partisi
ANAP 		118 %0.33
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
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Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
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Buca
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Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
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Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
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Foça
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
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Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
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Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaburun
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Karşıyaka
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Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Kınık
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Kiraz
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Konak
Açılan Sandık Oranı %0
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Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
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Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
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Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
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Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
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Tire
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Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Urla
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
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Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
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Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
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Foça
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
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Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
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Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
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Karşıyaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kiraz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tire
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Urla
Açılan Sandık Oranı %0
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