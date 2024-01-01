KARŞIYAKA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Karşıyaka Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

İsmail Çiftçioğlu adalet-ve-kalkinma-partisi
İsmail
Çiftçioğlu
%0 0 Oy
Behice Yıldız Ünsal cumhuriyet-halk-partisi
Behice Yıldız
Ünsal
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 159.681 %70.84
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 45.670 %20.26
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 12.930 %5.74
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.090 %0.48
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 834 %0.37
Vatan Partisi
VATAN 		- 799 %0.35
Demokrat Parti
DP 		- 629 %0.28
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 444 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 276 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 160.532 %70.73
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 41.280 %18.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 14.747 %6.5
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 4.090 %1.8
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 2.222 %0.98
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 1.315 %0.58
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 746 %0.33
Saadet Partisi
SAADET 		- 518 %0.23
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 482 %0.21
Demokrat Parti
DP 		- 445 %0.2
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 300 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 175 %0.08
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 56 %0.02
Millet Partisi
Millet 		- 50 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 122.927 %64.16
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 32.509 %16.97
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 17.850 %9.32
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 12.144 %6.34
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 2.169 %1.13
Demokrat Parti
DP 		- 1.918 %1
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 875 %0.46
Saadet Partisi
SAADET 		- 780 %0.41
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 287 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 141 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		154.891 %68.73
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		45.538 %20.21
İyi Parti
İYİ PARTİ 		16.067 %7.13
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.231 %1.43
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.362 %0.6
Saadet Partisi
SAADET 		1.182 %0.52
Demokratik Sol Parti
DSP 		901 %0.4
Vatan Partisi
VATAN 		851 %0.38
Demokrat Parti
DP 		742 %0.33
Büyük Birlik Partisi
BBP 		581 %0.26
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		156.352 %68.97
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		41.241 %18.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		16.215 %7.15
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		4.561 %2.01
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		3.047 %1.34
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		1.570 %0.69
Büyük Birlik Partisi
BBP 		938 %0.41
Demokratik Sol Parti
DSP 		601 %0.27
Saadet Partisi
SAADET 		532 %0.23
Demokrat Parti
DP 		489 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		422 %0.19
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		327 %0.14
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		170 %0.07
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		170 %0.07
Liberal Demokrat Parti
LDP 		75 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		121.563 %63.72
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		31.866 %16.7
Demokratik Sol Parti
DSP 		16.670 %8.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		13.234 %6.94
Demokrat Parti
DP 		2.795 %1.46
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		2.567 %1.35
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.241 %0.65
Saadet Partisi
SAADET 		848 %0.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		4 %0
Emek Partisi
EMEP 		2 %0
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
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Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
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Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
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Buca
Açılan Sandık Oranı %0
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Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
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Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
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Foça
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
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Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
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Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
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Kiraz
Açılan Sandık Oranı %0
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Konak
Açılan Sandık Oranı %0
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Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
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Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
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Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
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Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
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Tire
Açılan Sandık Oranı %0
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Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Urla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Foça
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
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Kiraz
Açılan Sandık Oranı %0
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Konak
Açılan Sandık Oranı %0
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Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
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Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
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Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tire
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Urla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0