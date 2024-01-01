BUCA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Buca Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Adnan Öztekin adalet-ve-kalkinma-partisi
Adnan
Öztekin
%0 0 Oy
Görkem Duman cumhuriyet-halk-partisi
Görkem
Duman
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 143.180 %49.6
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 127.583 %44.2
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 8.429 %2.92
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.644 %1.96
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 1.174 %0.41
Demokrat Parti
DP 		- 1.123 %0.39
Vatan Partisi
VATAN 		- 760 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 395 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 122.941 %43.11
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 107.010 %37.52
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 34.459 %12.08
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 11.945 %4.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.017 %0.71
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.697 %0.6
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.619 %0.57
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 1.006 %0.35
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 867 %0.3
Demokrat Parti
DP 		- 830 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 430 %0.15
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 184 %0.06
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 86 %0.03
Millet Partisi
Millet 		- 83 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 122.586 %52.14
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 78.044 %33.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 14.359 %6.11
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 10.976 %4.67
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 4.530 %1.93
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.142 %0.91
Demokrat Parti
DP 		- 1.759 %0.75
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 479 %0.2
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 252 %0.11
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		136.433 %47.31
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		124.524 %43.18
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		9.950 %3.45
Demokratik Sol Parti
DSP 		7.366 %2.55
Saadet Partisi
SAADET 		5.246 %1.82
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.377 %0.48
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.288 %0.45
Demokrat Parti
DP 		1.141 %0.4
Vatan Partisi
VATAN 		688 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		369 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		119.328 %42.03
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		102.884 %36.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		35.301 %12.43
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		12.954 %4.56
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.034 %1.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.194 %0.77
Saadet Partisi
SAADET 		1.685 %0.59
Bağımsız
BĞMSZ 		1.543 %0.54
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.509 %0.53
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		1.032 %0.36
Demokrat Parti
DP 		955 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		542 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		389 %0.14
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		273 %0.1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		242 %0.09
Liberal Demokrat Parti
LDP 		73 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		119.078 %50.75
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		76.853 %32.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		16.824 %7.17
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		11.339 %4.83
Demokratik Sol Parti
DSP 		5.727 %2.44
Saadet Partisi
SAADET 		2.627 %1.12
Demokrat Parti
DP 		2.186 %0.93
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
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Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
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Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
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Çeşme
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Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
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Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
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Foça
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
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Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
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Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaburun
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Karşıyaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Kınık
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Kiraz
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Konak
Açılan Sandık Oranı %0
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Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
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Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
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Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
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Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Selçuk
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Tire
Açılan Sandık Oranı %0
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Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Urla
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
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Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
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Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
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Foça
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
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Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
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Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
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Karşıyaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
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Kiraz
Açılan Sandık Oranı %0
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Konak
Açılan Sandık Oranı %0
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Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
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Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
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Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tire
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Urla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0