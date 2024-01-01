TİRE SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Hayati Okuroğlu cumhuriyet-halk-partisi
Hayati
Okuroğlu
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 25.486 %46.06
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 23.816 %43.04
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 4.563 %8.25
Demokrat Parti
DP 		- 533 %0.96
Saadet Partisi
SAADET 		- 339 %0.61
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 233 %0.42
Vatan Partisi
VATAN 		- 182 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 83 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 19.860 %37.06
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 18.025 %33.64
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 11.194 %20.89
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.625 %4.9
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 794 %1.48
Demokrat Parti
DP 		- 474 %0.88
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 225 %0.42
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 169 %0.32
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 81 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 77 %0.14
Millet Partisi
Millet 		- 62 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		- 10.876 %34.83
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9.067 %29.03
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 7.663 %24.54
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.702 %8.65
Saadet Partisi
SAADET 		- 570 %1.83
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 160 %0.51
Anavatan Partisi
ANAP 		- 136 %0.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 54 %0.17
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
İyi Parti
İYİ PARTİ 		25.084 %45.47
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		23.923 %43.37
Demokratik Sol Parti
DSP 		4.077 %7.39
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		850 %1.54
Büyük Birlik Partisi
BBP 		419 %0.76
Saadet Partisi
SAADET 		413 %0.75
Vatan Partisi
VATAN 		255 %0.46
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		144 %0.26
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		19.390 %36.38
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		17.592 %33
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11.531 %21.63
Saadet Partisi
SAADET 		2.134 %4
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		881 %1.65
Büyük Birlik Partisi
BBP 		678 %1.27
Demokrat Parti
DP 		500 %0.94
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		211 %0.4
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		132 %0.25
Demokratik Sol Parti
DSP 		90 %0.17
Millet Partisi
Millet 		68 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		64 %0.12
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		34 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		9.989 %32.4
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		9.005 %29.21
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.479 %24.26
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.111 %10.09
Saadet Partisi
SAADET 		661 %2.14
Anavatan Partisi
ANAP 		340 %1.1
Demokratik Sol Parti
DSP 		245 %0.79
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
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Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
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Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
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Buca
Açılan Sandık Oranı %0
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Çeşme
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Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
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Dikili
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Foça
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
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Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
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Karabağlar
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Karaburun
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Karşıyaka
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Kemalpaşa
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Kınık
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Kiraz
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Konak
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Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
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Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
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Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
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Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
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Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Urla
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
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Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
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Foça
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
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Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
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Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
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Karşıyaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
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Kiraz
Açılan Sandık Oranı %0
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Konak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
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Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
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Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Urla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0