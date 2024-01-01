MENEMEN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Menemen Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Aydın Pehlivan adalet-ve-kalkinma-partisi
Aydın
Pehlivan
%0 0 Oy
Deniz Karakurt cumhuriyet-halk-partisi
Deniz
Karakurt
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 55.136 %53.29
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 45.683 %44.16
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.026 %0.99
Demokrat Parti
DP 		- 341 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 322 %0.31
Vatan Partisi
VATAN 		- 262 %0.25
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 38.080 %43.58
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 28.142 %32.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 12.996 %14.87
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 6.320 %7.23
Saadet Partisi
SAADET 		- 437 %0.5
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 268 %0.31
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 267 %0.31
Demokrat Parti
DP 		- 248 %0.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 229 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 203 %0.23
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 153 %0.18
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 27 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 26.019 %40.8
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 14.191 %22.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 12.243 %19.2
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 7.393 %11.59
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 3.226 %5.06
Demokrat Parti
DP 		- 412 %0.65
Saadet Partisi
SAADET 		- 212 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 82 %0.13
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		52.652 %51.09
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		44.432 %43.12
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.182 %3.09
Saadet Partisi
SAADET 		1.262 %1.22
Büyük Birlik Partisi
BBP 		566 %0.55
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		348 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		310 %0.3
Vatan Partisi
VATAN 		296 %0.29
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		36.654 %42.07
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		27.985 %32.12
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		13.463 %15.45
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		6.546 %7.51
Saadet Partisi
SAADET 		499 %0.57
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		447 %0.51
Büyük Birlik Partisi
BBP 		345 %0.4
Demokrat Parti
DP 		275 %0.32
Demokratik Sol Parti
DSP 		272 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		227 %0.26
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		144 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		136 %0.16
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		89 %0.1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		54 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		25.611 %40.28
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		13.943 %21.93
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		12.342 %19.41
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		7.590 %11.94
Demokratik Sol Parti
DSP 		3.115 %4.9
Demokrat Parti
DP 		534 %0.84
Saadet Partisi
SAADET 		441 %0.69
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
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Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
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Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
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Buca
Açılan Sandık Oranı %0
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Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
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Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
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Foça
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziemir
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Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
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Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
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Karşıyaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
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Kiraz
Açılan Sandık Oranı %0
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Konak
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Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
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Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
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Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
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Tire
Açılan Sandık Oranı %0
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Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Urla
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Foça
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
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Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
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Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
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Karşıyaka
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kiraz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tire
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Urla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0