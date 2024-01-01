NARLIDERE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Narlıdere Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Murat Sarman adalet-ve-kalkinma-partisi
Murat
Sarman
%0 0 Oy
Erman Uzun cumhuriyet-halk-partisi
Erman
Uzun
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 31.987 %79.44
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 6.442 %16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 638 %1.58
Saadet Partisi
SAADET 		- 399 %0.99
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 278 %0.69
Vatan Partisi
VATAN 		- 260 %0.65
Demokrat Parti
DP 		- 192 %0.48
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 69 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 25.405 %61.32
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 7.091 %17.11
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 2.930 %7.07
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.518 %6.08
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.986 %4.79
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 552 %1.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 484 %1.17
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 141 %0.34
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 139 %0.34
Saadet Partisi
SAADET 		- 81 %0.2
Demokrat Parti
DP 		- 79 %0.19
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 15 %0.04
Millet Partisi
Millet 		- 12 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 24.432 %70.57
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 5.521 %15.95
Emek Partisi
EMEP 		- 1.591 %4.6
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.252 %3.62
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.175 %3.39
Demokrat Parti
DP 		- 477 %1.38
Saadet Partisi
SAADET 		- 110 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 62 %0.18
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		29.763 %74.22
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.274 %15.65
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.974 %4.92
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		528 %1.32
Saadet Partisi
SAADET 		410 %1.02
Demokrat Parti
DP 		398 %0.99
Demokratik Sol Parti
DSP 		339 %0.85
Vatan Partisi
VATAN 		240 %0.6
Büyük Birlik Partisi
BBP 		121 %0.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		54 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		25.375 %61.4
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.133 %17.26
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.746 %6.65
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.588 %6.26
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1.780 %4.31
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		778 %1.88
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		363 %0.88
Büyük Birlik Partisi
BBP 		207 %0.5
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		106 %0.26
Demokrat Parti
DP 		93 %0.23
Saadet Partisi
SAADET 		88 %0.21
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		51 %0.12
Millet Partisi
Millet 		16 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		23.734 %68.98
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.557 %16.15
Emek Partisi
EMEP 		1.689 %4.91
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.517 %4.41
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.229 %3.57
Demokrat Parti
DP 		544 %1.58
Saadet Partisi
SAADET 		136 %0.4
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
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Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
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Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
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Buca
Açılan Sandık Oranı %0
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Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
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Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
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Foça
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
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Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
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Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
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Karşıyaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
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Kiraz
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Konak
Açılan Sandık Oranı %0
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Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
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Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
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Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
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Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
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Tire
Açılan Sandık Oranı %0
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Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Urla
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Foça
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karşıyaka
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kiraz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tire
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Urla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0