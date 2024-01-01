ÇİĞLİ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Çiğli Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Murat Gökçekaya adalet-ve-kalkinma-partisi
Murat
Gökçekaya
%0 0 Oy
Onur Emrah Yıldız cumhuriyet-halk-partisi
Onur Emrah
Yıldız
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 75.697 %62.08
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 41.790 %34.27
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.456 %1.19
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.335 %1.09
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 668 %0.55
Demokrat Parti
DP 		- 489 %0.4
Vatan Partisi
VATAN 		- 329 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 169 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 60.254 %52.38
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 35.572 %30.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 13.053 %11.35
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 2.693 %2.34
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 664 %0.58
Saadet Partisi
SAADET 		- 557 %0.48
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 555 %0.48
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 516 %0.45
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 423 %0.37
Demokrat Parti
DP 		- 309 %0.27
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 240 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 134 %0.12
Millet Partisi
Millet 		- 42 %0.04
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 30 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 42.213 %45.15
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 33.549 %35.89
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 7.386 %7.9
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 7.285 %7.79
Emek Partisi
EMEP 		- 1.525 %1.63
Demokrat Parti
DP 		- 501 %0.54
Saadet Partisi
SAADET 		- 430 %0.46
Anavatan Partisi
ANAP 		- 386 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 134 %0.14
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 80 %0.09
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		71.350 %58.69
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		41.163 %33.86
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.717 %1.41
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.556 %1.28
Saadet Partisi
SAADET 		1.418 %1.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.081 %0.89
Büyük Birlik Partisi
BBP 		722 %0.59
Demokrat Parti
DP 		538 %0.44
Vatan Partisi
VATAN 		315 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		244 %0.2
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		59.033 %51.4
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		34.878 %30.37
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		14.011 %12.2
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.934 %2.55
Demokratik Sol Parti
DSP 		840 %0.73
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		702 %0.61
Saadet Partisi
SAADET 		609 %0.53
Büyük Birlik Partisi
BBP 		595 %0.52
Demokrat Parti
DP 		308 %0.27
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		288 %0.25
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		268 %0.23
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		135 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		134 %0.12
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		61 %0.05
Millet Partisi
Millet 		45 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		42.431 %45.52
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		31.532 %33.83
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		8.484 %9.1
Demokratik Sol Parti
DSP 		7.001 %7.51
Emek Partisi
EMEP 		2.092 %2.24
Demokrat Parti
DP 		636 %0.68
Saadet Partisi
SAADET 		537 %0.58
Anavatan Partisi
ANAP 		491 %0.53
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
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Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
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Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
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Buca
Açılan Sandık Oranı %0
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Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
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Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
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Foça
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
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Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
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Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
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Karşıyaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
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Kiraz
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Konak
Açılan Sandık Oranı %0
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Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
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Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
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Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
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Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
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Tire
Açılan Sandık Oranı %0
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Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Urla
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
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Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
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Foça
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
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Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
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Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
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Karşıyaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
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Kiraz
Açılan Sandık Oranı %0
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Konak
Açılan Sandık Oranı %0
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Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
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Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
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Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tire
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Urla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0