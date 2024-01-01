GÜZELBAHÇE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Güzelbahçe Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Gümüş Saime Bucaklıoğlu adalet-ve-kalkinma-partisi
Gümüş Saime
Bucaklıoğlu
%0 0 Oy
Mustafa Günay cumhuriyet-halk-partisi
Mustafa
Günay
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 13.826 %70.14
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.547 %23.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 768 %3.9
Saadet Partisi
SAADET 		- 218 %1.11
Vatan Partisi
VATAN 		- 176 %0.89
Demokrat Parti
DP 		- 142 %0.72
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 34 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 8.880 %51.93
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 4.926 %28.81
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.020 %11.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 589 %3.44
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 238 %1.39
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 170 %0.99
Demokrat Parti
DP 		- 102 %0.6
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 76 %0.44
Saadet Partisi
SAADET 		- 42 %0.25
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 33 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 15 %0.09
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 7 %0.04
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 2 %0.01
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 6.703 %55.43
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.961 %24.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.391 %11.5
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 553 %4.57
Anavatan Partisi
ANAP 		- 254 %2.1
Demokrat Parti
DP 		- 146 %1.21
Saadet Partisi
SAADET 		- 41 %0.34
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 17 %0.14
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		- 14 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 13 %0.11
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		13.428 %67.93
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.565 %23.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		851 %4.31
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		251 %1.27
Saadet Partisi
SAADET 		175 %0.89
Vatan Partisi
VATAN 		158 %0.8
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		136 %0.69
Demokrat Parti
DP 		127 %0.64
Büyük Birlik Partisi
BBP 		50 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		26 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		8.788 %51.4
Demokratik Sol Parti
DSP 		4.046 %23.66
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.411 %14.1
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.012 %5.92
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		306 %1.79
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		227 %1.33
Demokrat Parti
DP 		106 %0.62
Büyük Birlik Partisi
BBP 		53 %0.31
Saadet Partisi
SAADET 		48 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		41 %0.24
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		28 %0.16
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		19 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		13 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.322 %52.64
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.796 %23.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.654 %13.77
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		652 %5.43
Anavatan Partisi
ANAP 		352 %2.93
Demokrat Parti
DP 		187 %1.56
Saadet Partisi
SAADET 		47 %0.39
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
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Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
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Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
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Buca
Açılan Sandık Oranı %0
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Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
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Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
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Foça
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
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Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
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Karşıyaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
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Kiraz
Açılan Sandık Oranı %0
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Konak
Açılan Sandık Oranı %0
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Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
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Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
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Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
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Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
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Tire
Açılan Sandık Oranı %0
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Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Urla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Foça
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
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Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karşıyaka
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kiraz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tire
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Urla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0