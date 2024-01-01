ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Artvin Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Mehmet Kocatepe adalet-ve-kalkinma-partisi
Mehmet
Kocatepe
%0 0 Oy
Bilgehan Erdem cumhuriyet-halk-partisi
Bilgehan
Erdem
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 30.266 %47.97
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 27.618 %43.77
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 2.866 %4.54
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 815 %1.29
Saadet Partisi
SAADET 		- 514 %0.81
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 267 %0.42
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 29 %0.05
Vatan Partisi
VATAN 		- 15 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 28.612 %46.67
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 22.811 %37.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 6.733 %10.98
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 1.069 %1.74
Saadet Partisi
SAADET 		- 650 %1.06
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 624 %1.02
Demokrat Parti
DP 		- 263 %0.43
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 223 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 192 %0.31
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 57 %0.09
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 42 %0.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 17 %0.03
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 9 %0.01
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 20.412 %36.35
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 18.860 %33.59
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 6.701 %11.93
Demokrat Parti
DP 		- 2.606 %4.64
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 2.492 %4.44
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.936 %3.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.579 %2.81
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 809 %1.44
Saadet Partisi
SAADET 		- 735 %1.31
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 24 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		48.406 %42.7
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		41.249 %36.39
İyi Parti
İYİ PARTİ 		13.487 %11.9
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.571 %4.91
Saadet Partisi
SAADET 		1.364 %1.2
Demokrat Parti
DP 		625 %0.55
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		473 %0.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		209 %0.18
Vatan Partisi
VATAN 		178 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		49.866 %46.15
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		33.990 %31.45
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		15.370 %14.22
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1.885 %1.74
Demokrat Parti
DP 		1.870 %1.73
Saadet Partisi
SAADET 		1.632 %1.51
Bağımsız
BĞMSZ 		973 %0.9
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		907 %0.84
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		615 %0.57
Büyük Birlik Partisi
BBP 		426 %0.39
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		326 %0.3
Demokratik Sol Parti
DSP 		203 %0.19
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		37.126 %36.74
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		25.750 %25.48
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11.932 %11.81
Demokratik Sol Parti
DSP 		8.273 %8.19
Demokrat Parti
DP 		7.656 %7.58
Bağımsız
BĞMSZ 		2.213 %2.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.191 %2.17
Saadet Partisi
SAADET 		1.811 %1.79
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1.806 %1.79
Büyük Birlik Partisi
BBP 		861 %0.85
Anavatan Partisi
ANAP 		649 %0.64
Emek Partisi
EMEP 		319 %0.32
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		313 %0.31
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		145 %0.14
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ardanuç
Açılan Sandık Oranı %0
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Arhavi
Açılan Sandık Oranı %0
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Borçka
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Hopa
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Murgul
Açılan Sandık Oranı %0
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Şavşat
Açılan Sandık Oranı %0
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Yusufeli
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ardanuç
Açılan Sandık Oranı %0
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Arhavi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Borçka
Açılan Sandık Oranı %0
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Hopa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Murgul
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şavşat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yusufeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0