KEMALPAŞA SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

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cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
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İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
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Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
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*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
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Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.455 %54.15
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.787 %39.41
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 273 %6.02
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 10 %0.22
Saadet Partisi
SAADET 		- 9 %0.2
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.528 %46.46
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.448 %44.03
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 233 %7.08
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 77 %2.34
Saadet Partisi
SAADET 		- 3 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 757 %28.77
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 644 %24.48
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 605 %23
Demokrat Parti
DP 		- 288 %10.95
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 190 %7.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 121 %4.6
Saadet Partisi
SAADET 		- 26 %0.99
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.426 %53.95
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.612 %35.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		389 %8.65
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		42 %0.93
Saadet Partisi
SAADET 		28 %0.62
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.520 %46.31
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.369 %41.71
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		257 %7.83
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		136 %4.14
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		709 %27.89
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		606 %23.84
Bağımsız
BĞMSZ 		537 %21.13
Demokrat Parti
DP 		294 %11.57
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		225 %8.85
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		137 %5.39
Saadet Partisi
SAADET 		34 %1.34
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ardanuç
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Arhavi
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Borçka
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Hopa
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
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Murgul
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Şavşat
Açılan Sandık Oranı %0
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Yusufeli
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ardanuç
Açılan Sandık Oranı %0
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Arhavi
Açılan Sandık Oranı %0
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Borçka
Açılan Sandık Oranı %0
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Hopa
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Murgul
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şavşat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yusufeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0