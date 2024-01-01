MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Merkez Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 7.162 %50.96
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.077 %43.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 154 %1.1
Saadet Partisi
SAADET 		- 120 %0.85
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 29 %0.21
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 7.104 %46.23
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.673 %36.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.167 %14.1
Demokrat Parti
DP 		- 121 %0.79
Saadet Partisi
SAADET 		- 92 %0.6
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 57 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 56 %0.36
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 42 %0.27
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 38 %0.25
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 17 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.684 %43.18
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 5.427 %41.23
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 619 %4.7
Demokrat Parti
DP 		- 587 %4.46
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 478 %3.63
Saadet Partisi
SAADET 		- 301 %2.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 44 %0.33
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 24 %0.18
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.447 %53.51
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.950 %42.75
Saadet Partisi
SAADET 		244 %1.75
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		183 %1.31
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		94 %0.68
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.737 %44.23
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.621 %36.9
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.317 %15.21
Demokrat Parti
DP 		147 %0.97
Saadet Partisi
SAADET 		136 %0.89
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		94 %0.62
Büyük Birlik Partisi
BBP 		73 %0.48
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		65 %0.43
Demokratik Sol Parti
DSP 		22 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		19 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.176 %39.57
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.091 %38.92
Demokrat Parti
DP 		865 %6.61
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		812 %6.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		768 %5.87
Saadet Partisi
SAADET 		313 %2.39
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		54 %0.41
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ardanuç
Açılan Sandık Oranı %0
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Arhavi
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Borçka
Açılan Sandık Oranı %0
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Hopa
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Murgul
Açılan Sandık Oranı %0
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Şavşat
Açılan Sandık Oranı %0
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Yusufeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ardanuç
Açılan Sandık Oranı %0
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Arhavi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Borçka
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hopa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Murgul
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şavşat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yusufeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0