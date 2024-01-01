ŞAVŞAT SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

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cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
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*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.886 %50.73
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.759 %47.31
Saadet Partisi
SAADET 		- 26 %0.7
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 15 %0.4
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.908 %50.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.553 %41.14
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 197 %5.22
Demokrat Parti
DP 		- 73 %1.93
Saadet Partisi
SAADET 		- 38 %1.01
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 6 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.248 %33.32
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 925 %24.69
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 743 %19.83
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 597 %15.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 170 %4.54
Demokrat Parti
DP 		- 46 %1.23
Saadet Partisi
SAADET 		- 17 %0.45
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.853 %50.81
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.507 %41.32
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		207 %5.68
Saadet Partisi
SAADET 		49 %1.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		16 %0.44
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		15 %0.41
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.775 %47.65
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.535 %41.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		252 %6.77
Demokrat Parti
DP 		70 %1.88
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		47 %1.26
Saadet Partisi
SAADET 		36 %0.97
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		10 %0.27
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.206 %32.18
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		919 %24.52
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		660 %17.61
Demokratik Sol Parti
DSP 		611 %16.3
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		288 %7.68
Demokrat Parti
DP 		64 %1.71
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ardanuç
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Arhavi
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Borçka
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Hopa
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Kemalpaşa
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Merkez
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Murgul
Açılan Sandık Oranı %0
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Yusufeli
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ardanuç
Açılan Sandık Oranı %0
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Arhavi
Açılan Sandık Oranı %0
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Borçka
Açılan Sandık Oranı %0
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Hopa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Murgul
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yusufeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0