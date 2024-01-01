DİDİM SEÇİM SONUÇLARI

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  • Didim Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 26.866 %55.98
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 19.816 %41.29
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 598 %1.25
Saadet Partisi
SAADET 		- 348 %0.73
Vatan Partisi
VATAN 		- 147 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 84 %0.18
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9.102 %24.73
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 8.938 %24.28
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 8.202 %22.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 8.073 %21.93
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 2.116 %5.75
Demokrat Parti
DP 		- 93 %0.25
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 80 %0.22
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 68 %0.18
Saadet Partisi
SAADET 		- 55 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 55 %0.15
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 24 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 11.271 %50.71
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.223 %28
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 2.065 %9.29
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.029 %9.13
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 214 %0.96
Demokrat Parti
DP 		- 162 %0.73
Saadet Partisi
SAADET 		- 132 %0.59
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 75 %0.34
Emek Partisi
EMEP 		- 56 %0.25
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		25.130 %52.36
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		18.368 %38.27
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.944 %6.13
Demokratik Sol Parti
DSP 		579 %1.21
Saadet Partisi
SAADET 		551 %1.15
Büyük Birlik Partisi
BBP 		149 %0.31
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		147 %0.31
Vatan Partisi
VATAN 		131 %0.27
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		9.537 %25.98
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.933 %24.34
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		8.301 %22.61
Demokratik Sol Parti
DSP 		6.744 %18.37
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.552 %6.95
Büyük Birlik Partisi
BBP 		126 %0.34
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		101 %0.28
Demokrat Parti
DP 		97 %0.26
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		89 %0.24
Doğru Yol Partisi
DYP 		76 %0.21
Saadet Partisi
SAADET 		68 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		49 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		34 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		10.457 %47.67
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.805 %26.46
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.531 %11.54
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		2.140 %9.76
Demokratik Sol Parti
DSP 		417 %1.9
Demokrat Parti
DP 		232 %1.06
Saadet Partisi
SAADET 		174 %0.79
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		113 %0.52
Emek Partisi
EMEP 		66 %0.3
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bozdoğan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buharkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çine
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Efeler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Germencik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İncirliova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacasu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karpuzlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Koçarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köşk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuşadası
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuyucak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nazilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenipazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bozdoğan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buharkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çine
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Efeler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Germencik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İncirliova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacasu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karpuzlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Koçarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köşk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuşadası
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuyucak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nazilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenipazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0