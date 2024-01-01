İNCİRLİOVA SEÇİM SONUÇLARI

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  • İncirliova Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Osman Gökmen cumhuriyet-halk-partisi
Osman
Gökmen
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 11.951 %38.52
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 11.614 %37.43
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 4.982 %16.06
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 396 %1.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 316 %1.02
Saadet Partisi
SAADET 		- 139 %0.45
Vatan Partisi
VATAN 		- 84 %0.27
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 83 %0.27
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 9.434 %33.4
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 9.206 %32.6
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 8.926 %31.6
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 389 %1.38
Saadet Partisi
SAADET 		- 74 %0.26
Demokrat Parti
DP 		- 73 %0.26
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 53 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 36 %0.13
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 27 %0.1
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 25 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.969 %33.86
Demokrat Parti
DP 		- 2.958 %25.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.227 %19
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.012 %17.16
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 377 %3.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 90 %0.77
Saadet Partisi
SAADET 		- 74 %0.63
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 15 %0.13
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		12.621 %41.15
İyi Parti
İYİ PARTİ 		11.772 %38.38
Demokratik Sol Parti
DSP 		5.050 %16.46
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		674 %2.2
Saadet Partisi
SAADET 		179 %0.58
Büyük Birlik Partisi
BBP 		161 %0.52
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		108 %0.35
Vatan Partisi
VATAN 		107 %0.35
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		9.254 %32.9
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.092 %32.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		9.000 %32
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		461 %1.64
Büyük Birlik Partisi
BBP 		93 %0.33
Saadet Partisi
SAADET 		87 %0.31
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		41 %0.15
Demokratik Sol Parti
DSP 		32 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		29 %0.1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		22 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		18 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.809 %33.03
Demokrat Parti
DP 		2.695 %23.37
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.224 %19.28
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.137 %18.53
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		398 %3.45
Demokratik Sol Parti
DSP 		188 %1.63
Saadet Partisi
SAADET 		82 %0.71
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bozdoğan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buharkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çine
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Didim
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Efeler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Germencik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacasu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karpuzlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Koçarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köşk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuşadası
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuyucak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nazilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenipazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bozdoğan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buharkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çine
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Didim
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Efeler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Germencik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacasu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karpuzlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Koçarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köşk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuşadası
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuyucak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nazilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenipazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0