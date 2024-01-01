KARPUZLU SEÇİM SONUÇLARI

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  • Karpuzlu Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Tuğrul Ozan cumhuriyet-halk-partisi
Tuğrul
Ozan
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.364 %53.3
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.719 %45.43
Vatan Partisi
VATAN 		- 51 %0.62
Saadet Partisi
SAADET 		- 40 %0.49
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 13 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.557 %42.87
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.334 %40.18
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.287 %15.51
Saadet Partisi
SAADET 		- 52 %0.63
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 37 %0.45
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 30 %0.36
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		- 606 %41.54
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 463 %31.73
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 350 %23.99
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 34 %2.33
Saadet Partisi
SAADET 		- 6 %0.41
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.410 %54.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.506 %43.18
Demokrat Parti
DP 		62 %0.76
Büyük Birlik Partisi
BBP 		45 %0.55
Saadet Partisi
SAADET 		38 %0.47
Vatan Partisi
VATAN 		36 %0.44
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		22 %0.27
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.327 %40.22
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.156 %38.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.564 %18.91
Demokrat Parti
DP 		92 %1.11
Saadet Partisi
SAADET 		42 %0.51
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		25 %0.3
Büyük Birlik Partisi
BBP 		22 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		17 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		13 %0.16
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		13 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		519 %35.97
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		463 %32.09
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		349 %24.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		112 %7.76
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bozdoğan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buharkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çine
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Didim
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Efeler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Germencik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İncirliova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacasu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Koçarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köşk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuşadası
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuyucak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nazilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenipazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bozdoğan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buharkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çine
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Didim
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Efeler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Germencik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İncirliova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacasu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Koçarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köşk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuşadası
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuyucak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nazilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenipazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0