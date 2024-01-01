SÖKE SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Söke Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Mustafa İberya Arıkan cumhuriyet-halk-partisi
Mustafa İberya
Arıkan
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 34.211 %46.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 27.487 %37.61
Demokrat Parti
DP 		- 10.251 %14.03
Saadet Partisi
SAADET 		- 750 %1.03
Vatan Partisi
VATAN 		- 386 %0.53
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 25.450 %34.53
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 22.270 %30.21
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 21.269 %28.86
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 3.699 %5.02
Saadet Partisi
SAADET 		- 244 %0.33
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 208 %0.28
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 207 %0.28
Demokrat Parti
DP 		- 182 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 177 %0.24
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 15.770 %40.29
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 14.422 %36.84
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 7.038 %17.98
Demokrat Parti
DP 		- 808 %2.06
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 566 %1.45
Saadet Partisi
SAADET 		- 394 %1.01
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 89 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 58 %0.15
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		33.958 %46.6
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		26.573 %36.47
Demokrat Parti
DP 		8.206 %11.26
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.571 %3.53
Saadet Partisi
SAADET 		703 %0.96
Büyük Birlik Partisi
BBP 		368 %0.51
Vatan Partisi
VATAN 		291 %0.4
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		195 %0.27
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		25.490 %34.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		21.692 %29.54
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		20.516 %27.94
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.955 %5.39
Büyük Birlik Partisi
BBP 		271 %0.37
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		271 %0.37
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		262 %0.36
Saadet Partisi
SAADET 		228 %0.31
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		208 %0.28
Demokrat Parti
DP 		177 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		151 %0.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		74 %0.1
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		69 %0.09
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		67 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		15.433 %39.69
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		13.824 %35.55
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.968 %17.92
Demokrat Parti
DP 		982 %2.53
Demokratik Sol Parti
DSP 		824 %2.12
Saadet Partisi
SAADET 		416 %1.07
Büyük Birlik Partisi
BBP 		405 %1.04
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		22 %0.06
Millet Partisi
Millet 		5 %0.01
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1 %0
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1 %0
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bozdoğan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buharkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çine
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Didim
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Efeler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Germencik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İncirliova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacasu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karpuzlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Koçarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köşk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuşadası
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuyucak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nazilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenipazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bozdoğan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buharkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çine
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Didim
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Efeler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Germencik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İncirliova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacasu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karpuzlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Koçarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köşk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuşadası
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuyucak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nazilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenipazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0