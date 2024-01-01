KUŞADASI SEÇİM SONUÇLARI

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  • Kuşadası Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Ömer Günel cumhuriyet-halk-partisi
Ömer
Günel
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 37.793 %57.54
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 26.704 %40.66
Saadet Partisi
SAADET 		- 412 %0.63
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 374 %0.57
Vatan Partisi
VATAN 		- 318 %0.48
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 75 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 33.918 %58.57
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 16.356 %28.24
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 5.336 %9.21
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.635 %2.82
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 169 %0.29
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 153 %0.26
Saadet Partisi
SAADET 		- 148 %0.26
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 144 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 50 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 12.755 %36.14
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 9.686 %27.44
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 5.641 %15.98
Demokrat Parti
DP 		- 5.010 %14.2
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.394 %3.95
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 421 %1.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 133 %0.38
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		- 110 %0.31
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 57 %0.16
Saadet Partisi
SAADET 		- 37 %0.1
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 28 %0.08
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 22 %0.06
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		37.183 %56.67
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		25.691 %39.16
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		852 %1.3
Demokratik Sol Parti
DSP 		548 %0.84
Saadet Partisi
SAADET 		423 %0.64
Vatan Partisi
VATAN 		349 %0.53
Büyük Birlik Partisi
BBP 		306 %0.47
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		260 %0.4
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		32.239 %55.89
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		14.870 %25.78
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.403 %12.84
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.000 %3.47
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		306 %0.53
Demokratik Sol Parti
DSP 		229 %0.4
Büyük Birlik Partisi
BBP 		190 %0.33
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		150 %0.26
Saadet Partisi
SAADET 		125 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		62 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		60 %0.1
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		44 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		12.295 %35.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		8.886 %25.35
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.415 %15.45
Demokrat Parti
DP 		4.741 %13.52
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.197 %6.27
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		539 %1.54
Büyük Birlik Partisi
BBP 		391 %1.12
Bağımsız
BĞMSZ 		362 %1.03
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		120 %0.34
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		113 %0.32
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bozdoğan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buharkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çine
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Didim
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Efeler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Germencik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İncirliova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacasu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karpuzlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Koçarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köşk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuyucak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nazilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenipazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bozdoğan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buharkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çine
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Didim
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Efeler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Germencik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İncirliova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacasu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karpuzlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Koçarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köşk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuyucak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nazilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenipazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0