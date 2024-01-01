NAZİLLİ SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Nazilli Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Ertuğrul Tetik cumhuriyet-halk-partisi
Ertuğrul
Tetik
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 45.050 %48.26
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 41.979 %44.97
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 3.187 %3.41
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.424 %1.53
Vatan Partisi
VATAN 		- 615 %0.66
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 520 %0.56
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 345 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 233 %0.25
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 39.857 %42.32
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 27.502 %29.2
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 22.999 %24.42
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 2.062 %2.19
Saadet Partisi
SAADET 		- 473 %0.5
Demokrat Parti
DP 		- 294 %0.31
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 289 %0.31
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 252 %0.27
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 241 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 147 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 71 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 23.604 %35.48
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 16.370 %24.61
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 13.993 %21.04
Demokrat Parti
DP 		- 9.251 %13.91
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 2.128 %3.2
Saadet Partisi
SAADET 		- 577 %0.87
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 277 %0.42
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 149 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 105 %0.16
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 65 %0.1
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
İyi Parti
İYİ PARTİ 		43.675 %47.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		40.858 %44.09
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.827 %4.13
Saadet Partisi
SAADET 		1.823 %1.97
Büyük Birlik Partisi
BBP 		842 %0.91
Demokratik Sol Parti
DSP 		675 %0.73
Vatan Partisi
VATAN 		498 %0.54
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		386 %0.42
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		37.361 %39.78
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		28.134 %29.96
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		24.290 %25.86
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.275 %2.42
Saadet Partisi
SAADET 		658 %0.7
Büyük Birlik Partisi
BBP 		366 %0.39
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		295 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		175 %0.19
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		139 %0.15
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		135 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		83 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		22.992 %34.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		16.624 %25.07
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		14.045 %21.18
Demokrat Parti
DP 		9.039 %13.63
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		2.321 %3.5
Saadet Partisi
SAADET 		880 %1.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		401 %0.6
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bozdoğan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buharkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çine
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Didim
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Efeler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Germencik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İncirliova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacasu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karpuzlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Koçarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köşk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuşadası
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuyucak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenipazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bozdoğan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buharkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çine
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Didim
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Efeler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Germencik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İncirliova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacasu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karpuzlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Koçarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köşk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuşadası
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuyucak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenipazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0