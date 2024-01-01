EFELER SEÇİM SONUÇLARI

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  • Efeler Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Anıl Yetişkin cumhuriyet-halk-partisi
Anıl
Yetişkin
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 79.039 %46.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 61.622 %36.02
Demokrat Parti
DP 		- 25.637 %14.99
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.087 %1.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.435 %0.84
Vatan Partisi
VATAN 		- 752 %0.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 351 %0.21
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 59.376 %35.8
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 49.447 %29.82
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 47.593 %28.7
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 5.285 %3.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.082 %0.65
Demokrat Parti
DP 		- 715 %0.43
Saadet Partisi
SAADET 		- 664 %0.4
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 590 %0.36
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 395 %0.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 353 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 211 %0.13
Millet Partisi
Millet 		- 122 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		82.259 %48.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		62.108 %36.43
Demokrat Parti
DP 		18.282 %10.72
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.109 %1.82
Saadet Partisi
SAADET 		2.341 %1.37
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.026 %0.6
Vatan Partisi
VATAN 		767 %0.45
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		589 %0.35
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		61.711 %37.32
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		46.925 %28.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		46.263 %27.98
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		5.801 %3.51
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.136 %1.29
Saadet Partisi
SAADET 		749 %0.45
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		468 %0.28
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		443 %0.27
Demokratik Sol Parti
DSP 		269 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		237 %0.14
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		218 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		140 %0.08
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bozdoğan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buharkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çine
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Didim
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Germencik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İncirliova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacasu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karpuzlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Koçarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köşk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuşadası
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuyucak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nazilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenipazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bozdoğan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buharkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çine
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Didim
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Germencik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İncirliova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacasu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karpuzlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Koçarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köşk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuşadası
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuyucak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nazilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenipazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0